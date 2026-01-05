SwitchBot demonstriert Smart Home 2.0 mit KI-gestützter Robotik auf der CES 2026

LAS VEGAS, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Heimrobotiksystemen, präsentiert auf der CES 2026 seine Vision von Smart Home 2.0. Das Unternehmen stellt eine neue Produktgeneration vor, angetrieben von modernster KI-Robotik und basierend auf Kerntechnologien, die SwitchBot über Jahre hinweg entwickelt und perfektioniert hat.

Mit einem tief integrierten, von verkörperter KI betriebenen Ökosystem entwirft SwitchBot eine Zukunft, in der das Zuhause wahrnehmen, verstehen und handeln kann – beim Wohnen, Lernen, Arbeiten und in allen Alltagssituationen dazwischen.

Besucher der CES 2026 finden SwitchBot am Stand Nr. 52655, Halls A–D Smart Home, Venetian Expo.

onero H1: Der erschwinglichste KI-Haushaltsroboter

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht onero H1, ein erschwinglicher Haushaltsroboter, der SwitchBots langfristige Vision vollständig verkörperter KI repräsentiert. Als nächster Schritt auf dem Weg von spezialisierten Einzelgeräten hin zu vielseitigen Multitasking-Systemen wurde onero H1 entwickelt, um Haushaltsaufgaben zu bewältigen, die bislang nur schwer zu automatisieren sind. Anstatt auf eine einzelne Funktion beschränkt zu sein, markiert onero H1 einen Paradigmenwechsel hin zu Robotik, die sich flexibel an eine Vielzahl häuslicher Szenarien anpassen kann.

Basierend auf zentralen Fähigkeiten verkörperter KI, 22 Freiheitsgraden (DoF) und einem On-Device-Omnisense-VLA-Modell ist onero H1 darauf ausgelegt zu lernen, sich anzupassen und nahtlos mit SwitchBots bestehendem Ökosystem aufgabenorientierter Roboter zusammenzuarbeiten. Durch die Kombination aus visueller Wahrnehmung, Tiefenerkennung und taktilem Feedback entsteht ein umfassendes Verständnis von Position, Form und Interaktionszustand von Objekten – eine entscheidende Voraussetzung für kontaktintensive Haushaltsaufgaben. Dank dieses integrierten Wahrnehmungs- und Steuerungsansatzes verbessert onero H1 die Zuverlässigkeit alltäglicher Aktionen wie Greifen, Schieben, Öffnen und Ordnen und lernt gleichzeitig, sich an unterschiedliche Aufgaben und Wohnumgebungen anzupassen.

Darüber hinaus werden onero H1 sowie seine Roboterarme A1 in Kürze zur Vorbestellung auf der SwitchBot-Website verfügbar sein.

Neue Komfort-Tech-Produktreihe zur Verbesserung des Alltags

SwitchBot KI MindClip: Tragbarer KI-Assistent für Leben und Arbeit

Mit seinem Debüt auf der CES 2026 erweitert der SwitchBot KI MindClip die Intelligenz von Smart Home 2.0 über physische Räume hinaus. Er fungiert als persönlicher, sprachbasierter Wissensassistent für Beruf und Alltag.

Weit mehr als ein KI-Diktiergerät erfasst KI MindClip kontinuierlich Meetings, Gespräche und alltägliche Momente und verwandelt sie in strukturierte Zusammenfassungen, umsetzbare Aufgabenlisten und eine durchsuchbare persönliche Wissensdatenbank. Als eine Art „zweites Gehirn", das von einem abonnierten Cloud-KI-Dienst betrieben wird, ermöglicht es Nutzern, frühere Gespräche, Erinnerungen und Lerninhalte jederzeit abzurufen, bei vergessenen Details gezielte Fragen zu stellen und fragmentierte Informationen in verwertbare Erkenntnisse zu verwandeln.

Mit einem Gewicht von nur 18 Gramm und Unterstützung für über 100 Sprachen hilft KI MindClip dabei, die stetig wachsende Menge gesprochener Informationen zu organisieren – für klareres Denken, effizienteres Arbeiten und weniger kognitive Belastung im modernen Alltag.

SwitchBot Wetterstation: Umweltbewusstsein für bessere Entscheidungen

Mit einem 7,5-Zoll-E-Ink-Display bündelt die SwitchBot Wetterstation wichtige Haushaltsinformationen in einer einzigen Übersicht. Integrierte Sensoren zeigen Datum, Sonnenauf- und -untergänge, Innenraumtemperatur und -luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Wetterdaten sowie eine 6-Tage-Wettervorhersage an. Ergänzt wird dies durch plattformübergreifende Kalender-Synchronisation und automatische Szenenumschaltungen für ein intelligenteres Haushaltsmanagement.

Darüber hinaus bietet das Gerät KI-gestützte Wetter-Briefings mit täglichen Empfehlungen basierend auf lokalen Bedingungen sowie kuratierte, wetterbezogene Zitate, die dem Alltag eine inspirierende Note verleihen.

SwitchBot OBBOTO: KI-gestütztes Pixel-Globus-Licht für den Schreibtisch

Den Abschluss der Komfort-Tech-Reihe bildet SwitchBot OBBOTO, ein ausdrucksstarker Lichtbegleiter, der das Smart-Lighting-Portfolio von SwitchBot erweitert.

Mit über 2.900 RGB-LEDs, Bewegungserkennung, Musikvisualisierung und KI-gesteuerten Stimmungsanimationen wird Licht zu einem interaktiven Begleiter. OBBOTO zeigt Zeit und Wetter durch Lichtmuster an und bietet interaktive Pixelkunst sowie Ambiente-Modi für Schlaf, Fokus oder Entspannung.

Zusätzlich können Besucher auf der CES 2026 auch den neu entwickelten Sport-Tech-Innovator von SwitchBot erleben: Acemate Tennis Robot, den weltweit ersten KI-Tennisroboter für ein echtes Rallye-Erlebnis.

Gemeinsam spiegeln diese Innovationen SwitchBots langfristige Vision von Smart Home 2.0 wider – ein Ökosystem verkörperter KI, in dem Wahrnehmung, Schlussfolgerung und Handlung zusammenwirken, um jeden Aspekt des täglichen Lebens und der Freizeit zu unterstützen. Damit unterstreicht SwitchBot sein Engagement, eine Zukunft zu gestalten, in der Robotik und KI die Art und Weise verbessern, wie Menschen leben, arbeiten und mit ihrer Umgebung interagieren.

