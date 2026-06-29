SwitchBot erweitert sein Matter-kompatibles Beleuchtungssortiment um die RGBICWW-Deckenleuchte

TOKIO, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Heimrobotik-Systemen, erweitert sein Matter-kompatibles Beleuchtungsportfolio mit der Einführung der SwitchBot RGBICWW-Deckenleuchte, einer Matter-kompatiblen intelligenten Deckenleuchte, die Alltagsbeleuchtung, farbenfrohes Stimmungslicht und nahtlose Smart-Home-Steuerung in einer Leuchte vereint.

SwitchBot RGBICWW Ceiling Light

Um den Alltag zu verschönern und gleichzeitig eine stimmungsvollere Wohnatmosphäre zu schaffen, bietet die SwitchBot RGBICWW-Deckenleuchte dynamische RGBIC-Farbeffekte, ein einstellbares Lichtspektrum von Warmweiß bis Kaltweiß, Matter-Konnektivität über WLAN, Steuerung per App und Sprachbefehl sowie zwei Größenvarianten für unterschiedliche Räume.

Echte Matter-over-Wi-Fi-Steuerung

Die SwitchBot RGBICWW-Deckenleuchte unterstützt Matter über WLAN, sodass Nutzer die Leuchte mit den gängigen Smart-Home-Plattformen verbinden können, ohne einen zusätzlichen SwitchBot-Hub kaufen zu müssen. Sie lässt sich in Apple Home, Home Assistant, Homey, Alexa und Google Assistant integrieren und bietet den Nutzern so mehr Freiheit bei der Steuerung der Beleuchtung über ihr bevorzugtes Ökosystem.

In „Apple Home" können Nutzer das Licht ein- und ausschalten, die Helligkeit anpassen, die Farbe ändern und Automatisierungen mit anderen Smart-Home-Geräten erstellen. Dadurch eignet sich die Deckenleuchte besonders für Haushalte, die eine einfachere, plattformübergreifende Beleuchtungssteuerung wünschen.

RGBICWW – Beleuchtung für jeden Moment

Dank der RGBIC-Technologie ermöglichen unabhängig voneinander steuerbare RGB-LEDs dynamische Mehrfarbeneffekte, bei denen die Farben fließend ineinander übergehen, und sorgen so für eine noch intensivere Lichtstimmung bei Partys, Filmabenden, Gaming-Setups, Feiertagen und in Unterhaltungsräumen.

Für die Alltagsbeleuchtung ermöglichen die warm- und kaltweißen LEDs eine Farbtemperatureinstellung von 2700 K bis 6500 K sowie eine Dimmbarkeit von 1 % bis 100 %. Die Nutzer können zwischen hellem, kühlem Weiß zum Kochen, Lernen oder Arbeiten und sanftem, warmem Licht zum Entspannen, Lesen oder zur Vorbereitung auf den Schlaf wechseln.

Die Leuchte ist in zwei Ausführungen erhältlich. Das 15-Zoll-Modell liefert bis zu 3200 lm und eignet sich für Schlafzimmer, Küchen, kleinere Wohnzimmer, Entertainment-Bereiche und das Homeoffice. Das 12-Zoll-Modell liefert bis zu 2000 lm und eignet sich für Flure, Eingangsbereiche, Badezimmer, Waschküchen, Kleiderschränke, Abstellräume und Balkone.

Intelligentere Möglichkeiten zur Steuerung der Beleuchtung

Über die SwitchBot-App können Nutzer aus 26 voreingestellten Szenen und 8 Lichteffekten wählen, Farben und Helligkeit individuell anpassen, Zeitpläne festlegen und Beleuchtungsroutinen für verschiedene Tageszeiten erstellen. Mit den Timer-Funktionen lassen sich ein sanftes Aufwachen am Morgen oder ein sanfter Übergang in die Nacht gestalten, während die Fernbedienung es den Nutzern ermöglicht, die Beleuchtung auch von unterwegs aus zu steuern.

Die Sprachsteuerung über Apple Home, Alexa und Google Home macht es ganz einfach, die Beleuchtung freihändig anzupassen – beim Kochen, wenn man ein Kind auf dem Arm hat, beim Betreten der Wohnung oder beim Zubettgehen. Benutzer können die Leuchte außerdem mit der separat erhältlichen SwitchBot Remote koppeln, um sie bequem per Fernbedienung zu steuern, ohne die App öffnen zu müssen.

Angenehmes Licht mit besserer Farbwiedergabe

Die SwitchBot RGBICWW-Deckenleuchte wurde für den komfortablen täglichen Gebrauch mit einem CRI von ≥90 entwickelt und sorgt für eine naturgetreuere Farbwiedergabe bei Lebensmitteln, Kunstwerken, Möbeln und Wohnaccessoires. Flimmerfreie und blendfreie Beleuchtung trägt dazu bei, die Ermüdung der Augen beim Lesen, Lernen, Arbeiten und bei längerer Nutzung zu verringern, während sanfte Ein- und Ausschaltvorgänge für gleichmäßigere Helligkeitsänderungen sorgen, die sich im Alltag natürlicher anfühlen.

Der Speicher, der auch nach dem Ausschalten erhalten bleibt, trägt zudem dazu bei, wiederholte Einrichtungsvorgänge zu vermeiden. Die Benutzer können wählen, ob das Licht nach Wiederherstellung der Stromversorgung eingeschaltet wird, ausgeschaltet bleibt oder in den vorherigen Zustand zurückkehrt.

Kompatibel mit dem SwitchBot-Ökosystem

Die SwitchBot RGBICWW-Deckenleuchte lässt sich mit anderen SwitchBot-Geräten kombinieren, um reaktionsschnellere Beleuchtungsautomatisierungen zu schaffen. In Verbindung mit dem SwitchBot-Präsenzsensor können sich die Lichter automatisch einschalten, wenn nachts jemand durch den Flur geht, und sich wieder ausschalten, sobald der Raum leer ist. Mit der SwitchBot Video-Türklingel, dem Lock Ultra oder dem Lock Vision kann die Beleuchtung auf Besucher, Ankünfte oder Abgänge reagieren und so für ein intelligenteres und einladenderes Zuhause sorgen.

Preise und Verfügbarkeit

Die SwitchBot RGBICWW-Deckenleuchte ist ab sofort über die offizielle Website von SwitchBot sowie in den Amazon-Shops in Europa erhältlich. Die UVP beträgt 49,99 € für das 12-Zoll-Modell und 69,99 € für das 15-Zoll-Modell.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot Website oder auf den Kanälen von SwitchBot auf X , Instagram , Facebook und YouTube .

Media Kit: SwitchBot RGBICWW-Deckenleuchte

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3000363/RGBICWW_Ceiling_Light_EN_Amazon_A__PC_1464x600_1_1_3x.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2478094/SwitchBot_LOGO.jpg