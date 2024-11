Taiwans Produkte für moderne Haushalte setzen auf Individualisierung, Gesundheit und Wohlbefinden

TAIPEI, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Die taiwanesische Haushaltswarenindustrie konzentriert sich auf Lösungen, die sich an verschiedene Lebensstile anpassen lassen und gleichzeitig Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Da psychische Gesundheit und Umwelt immer mehr in den Mittelpunkt rücken, stellt das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) verschiedene innovative Lösungen vor, die den Schlaf verbessern und eine saubere häusliche Umgebung mit anpassbaren Erfahrungen erhalten.

Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach und der Zusammenarbeit mit Taiwans führenden Innovatoren benötigen, besuchen Sie uns bitte: https://en.innovation.taitra.org.tw/suppliers?cat=homeware

Oder per E-Mail: [email protected]

Matratzen, die an moderne Schlafgewohnheiten angepasst werden können

In dem Maße, in dem die Welt der psychischen Gesundheit immer mehr Priorität einräumt, rückt auch die Schlafqualität, die für die Stressbewältigung und die Förderung des Wohlbefindens von entscheidender Bedeutung ist, in den Mittelpunkt. Laut der Sleep Foundation schätzen 46 % der Menschen mit unterdurchschnittlichem Schlaf ihre psychische Gesundheit als „schlecht" ein. Die richtige Matratze kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, insbesondere eine Matratze, die speziell auf das Liegegefühl abgestimmt ist. PANBOR, der größte Matratzenhersteller in Taiwan, bietet die perfekte Lösung. Die TENLiS-Matratzenserie mit hochwertigen Materialien und fortschrittlicher Ergonomie ist auf das individuelle Wohlbefinden ausgerichtet und kann individuell angepasst werden.

PANBOR verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Erforschung und Innovation von Matratzendesigns mit umfangreichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und individueller Anpassung. Das Unternehmen hat ein beträchtliches Produktionsvolumen – 12.000 Matratzen pro Monat – und ist nach den internationalen Normen ISO9001 für Qualitätssicherung und ISO14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert.

Saubere Innenräume für jeden Haushalt

So unterschiedlich die Haushalte weltweit auch sind, saubere Innenräume und Trinkwasser sind einheitliche Bedürfnisse. Zu diesem Zweck werden zunehmend intelligente Haushaltsgeräte und -technologien eingesetzt, die auch die Wasser- und Luftqualität digital überwachen. Als One-Stop-Shop für intelligente Funktionen und die fortschrittlichsten Technologien in der Wasser- und Luftreinigung hat Fluxtek Pionierarbeit im Bereich der Nanotechnologie für Filtersysteme geleistet, und seine Filter sind vollständig an jeden modernen Haushalt anpassbar. Das engagierte Forschungs- und Entwicklungsteam von Fluxtek arbeitet ständig an der Verbesserung der Effizienz von Wasser- und Luftfiltern sowie an der Verbesserung der Energieeffizienz und verfügt über mehr als 40 internationale Patente und Zertifizierungen.

Um die Luftzirkulation zu erleichtern und gleichzeitig das Raumklima zu erhalten, hat sich Hiss auf werkzeuglose, einfach zu installierende Tür- und Fenstergitter spezialisiert, die sich an alle Arten von Öffnungen anpassen lassen. Die Gitter sind aus umweltfreundlichem Maschenmaterial gefertigt und können als Alternative zu festen Metallgittern an jeden Rahmen angepasst werden.

Ein wichtiger Partner weltweit

Die taiwanesische Geschäftswelt hat in allen Branchen mehrere Vorteile zu bieten:

Technologische Fähigkeiten : Zuverlässige F&E und patentierte, firmeneigene Technologien

: Zuverlässige F&E und patentierte, firmeneigene Technologien Vertrauenswürdig und zuverlässig : Hohe Sensibilität und Sorgfalt beim Schutz des geistigen Eigentums der Partner

: Hohe Sensibilität und Sorgfalt beim Schutz des geistigen Eigentums der Partner Kundenorientiert : Flexibilität und Anpassung an spezifische Bedürfnisse

: Flexibilität und Anpassung an spezifische Bedürfnisse Kompatibel mit Friendshoring-Grundsätzen: Mit weltweiten Niederlassungen und Netzwerken für Geschäftskontinuität

Unterstützung internationaler Käufer beim Zugang zu den besten Angeboten in Taiwan

Bei der Suche nach einem Lieferanten oder Partner im Ausland haben Unternehmen oft Schwierigkeiten, ein geeignetes Unternehmen zu finden, das vertrauenswürdig und zuverlässig ist, und auch die Kommunikation kann eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Um diesen Prozess zu beschleunigen und wirkungsvolle Synergien zu fördern, dient TAITRA als Ressource und erleichtert die Zusammenarbeit mit den einzigartigsten und zukunftsorientiertesten Start-ups und Unternehmen der Insel.

Die Organisation löst die Probleme der internationalen Käufer mit den folgenden Dienstleistungen:

Beratungen über den Bedarf und die entsprechenden Dienstleistungen: https://en.innovation.taitra.org.tw/contact-us

Umfangreiche Liste von Unternehmen, kostenlos online verfügbar ist: https://en.innovation.taitra.org.tw/suppliers?cat=homeware

Vorabprüfung und Einstufung von Unternehmen als zuverlässig und vertrauenswürdig

Erleichterung der Kommunikation und Gewährleistung einer erfolgreichen Kontaktaufnahme

Um zu gewährleisten, dass Einkäufer mit hochintegrierten Unternehmen zusammenarbeiten, hat TAITRA über ein umfassendes Handelsnetzwerk mit über 60 Überseebüros in mehr als 40 Ländern weltweit grenzüberschreitende Dienstleistungen in Echtzeit eingerichtet, und die Organisation unterhält Kooperationsabkommen mit über 500 internationalen handelsbezogenen Schwesterorganisationen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2568244/Taiwan_s_household_products_industry_boasts_extensive_OEMODM_experience__offering_highly_customizabl.jpg