Les produits taïwanais destinés aux ménages modernes sont axés sur la personnalisation, la santé et le bien-être

TAIPEI, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'industrie taïwanaise des produits ménagers se concentre sur des solutions qui s'adaptent à divers styles de vie tout en promouvant la santé et le bien-être. Alors que l'accent est mis de plus en plus sur la santé mentale et l'environnement, le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) met en avant plusieurs solutions innovantes qui améliorent le sommeil et préservent la propreté de l'environnement domestique grâce à des expériences personnalisables.

Pour obtenir de l'aide afin de trouver les principaux innovateurs taïwanais et de collaborer avec eux, veuillez consulter la page suivante : https://en.innovation.taitra.org.tw/suppliers?cat=homeware

Ou envoyez un e-mail à [email protected]

Matelas personnalisables pour les dormeurs modernes

Le monde accorde de plus en plus d'importance à la santé mentale et la qualité du sommeil, qui est essentielle pour gérer le stress et favoriser le bien-être, est également au devenu une priorité. Selon la Sleep Foundation, 46 % des personnes dont le sommeil est inférieur à la moyenne considèrent que leur santé mentale est « mauvaise ». Le bon matelas peut faire toute la différence, en particulier un matelas spécialement adapté à un dormeur. PANBOR, le plus grand fabricant de matelas de Taïwan, offre la solution parfaite. Sa gamme de matelas TENLiS, composée de matériaux de première qualité et d'une ergonomie avancée, est conçue pour le bien-être du dormeur moderne et peut être ajustée individuellement.

PANBOR a plus de 30 ans d'expérience dans la recherche et l'innovation en matière de matelas, avec des capacités étendues recherche et développement et en personnalisation. L'entreprise a un volume de production important - 12 000 matelas par mois et est conforme aux normes internationales ISO9001 pour l'assurance qualité et ISO14001 pour les systèmes de gestion de l'environnement.

Des environnements intérieurs propres pour tous les ménages

Quelle que soit la diversité des ménages dans le monde, la propreté de l'environnement intérieur et l'eau potable sont des besoins universels. Les appareils et technologies domestiques intelligents sont de plus en plus utilisés à cette fin, notamment pour la surveillance numérique de la qualité de l'eau et de l'air. En tant que guichet unique pour les capacités intelligentes et les technologies les plus avancées en matière de purification de l'eau et de l'air, Fluxtek a été le pionnier de la nanotechnologie dans les systèmes de filtrage et ses filtres sont entièrement adaptables à tous les foyers modernes. L'équipe de recherche et développement de Fluxtek améliore constamment l'efficacité des filtres à eau et à air ainsi que l'efficacité énergétique, et dispose de plus de 40 brevets et certifications internationaux.

Pour faciliter la circulation de l'air tout en préservant l'environnement intérieur, Hiss est spécialisé dans les moustiquaires de portes et de fenêtres faciles à installer et sans outils, qui peuvent être adaptées à tous les types d'ouvertures. Ses écrans sont fabriqués à partir de mailles écologiques et peuvent être adaptés à n'importe quel espace pour remplacer les écrans métalliques permanents.

Un partenaire clé dans le monde entier

Dans tous les secteurs d'activité, la communauté des affaires de Taïwan a plusieurs avantages à offrir :

Capacités technologiques : une recherche et développement solide et des technologies brevetées et exclusives

: une recherche et développement solide et des technologies brevetées et exclusives Dignes de confiance et fiables : très sensibles à la protection de la propriété intellectuelle des partenaires et diligents à cet égard

: très sensibles à la protection de la propriété intellectuelle des partenaires et diligents à cet égard Centrés sur le client : flexibilité et adaptation aux besoins spécifiques

: flexibilité et adaptation aux besoins spécifiques Compatibles avec les efforts de « friendshoring » : avec des opérations et des réseaux localisés dans le monde entier afin d'assurer la continuité des activités

Aider les acheteurs internationaux à accéder au meilleur de Taïwan

Lorsqu'elles recherchent un fournisseur ou un partenaire à l'étranger, les entreprises rencontrent souvent des difficultés pour trouver une société digne de confiance et fiable, et la communication peut ensuite poser des problèmes supplémentaires. Afin d'accélérer ce processus et de favoriser les synergies, TAITRA sert de ressource et facilite la collaboration avec les startups et les entreprises les plus uniques et les plus avant-gardistes de l'île.

L'organisation résout les problèmes des acheteurs internationaux grâce aux services suivants :

Consultations sur les besoins et l'adéquation des services : https://en.innovation.taitra.org.tw/contact-us

Liste exhaustive d'entreprises disponible en ligne gratuitement : https://en.innovation.taitra.org.tw/suppliers?cat=homeware

Vérification préalable de la fiabilité et du sérieux des entreprises

Faciliter la communication et veiller à ce que les contacts soient fructueux

Pour s'assurer que les acheteurs collaborent avec des entreprises dont l'intégrité est confirmée, TAITRA a mis en place des services en temps réel et sans frontières grâce à un réseau commercial complet de plus de 60 bureaux à l'étranger situés dans plus de 40 pays à travers le monde. L'organisation a également conclu des accords de coopération avec plus de 500 organisations sœurs liées au commerce international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568244/Taiwan_s_household_products_industry_boasts_extensive_OEMODM_experience__offering_highly_customizabl.jpg