Talkmate startet KI-gesteuerten mehrsprachigen chinesischen Bildungsagenten zur Förderung von Sprach- und Kulturaustausch

BEIJING, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Stellen Sie sich vor, Sie unterhalten sich mit Konfuzius auf Englisch, Französisch oder Arabisch über Philosophie oder diskutieren mit Li Bai über Poesie, während Sie Ihren Morgenkaffee schlürfen. Dieser barrierefreie kulturelle Austausch ist nun mit dem Talkmate International Chinese Education AI Agent möglich, einer KI-gesteuerten Plattform, die Bildung, Kultur, Tourismus und Dienstleistungen für globale Lernende miteinander verbindet und am 31. Oktober in Beijing offiziell vorgestellt wurde.

Die von Talkmate, einem globalen Partner der UNESCO, entwickelte Plattform ermöglicht es Nutzern, in Echtzeit mit KI-Avataren von mehr als 100 chinesischen Kulturschaffenden zu kommunizieren, von denen jeder eine eigene Stimme und Persönlichkeit hat. Im Moment gibt es sechs Hauptsprachen – Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Arabisch – und es ist geplant, das in Kürze auf 50 Sprachen auszuweiten.

„Der von Talkmate entwickelte intelligente Agent ist nicht nur ein Tool, sondern eine kulturelle Brücke", sagt Mitbegründerin Limin Yang und erklärt, dass die KI die Dialoge auf der Grundlage der Muttersprache, der Kenntnisse und der Interessen des Lernenden anpasst. Das System umfasst über 5.000 KI-gestützte Lektionen, die den Lernenden bei der effizienten Vorbereitung auf HSK-Prüfungen helfen sollen. Einsteiger können auch interkulturelle Vergleichsmodule erkunden und anhand bekannter globaler Referenzen mehr über China erfahren, während Fortgeschrittene mit KI-Lehrern über Poesie, Philosophie und Geschichte diskutieren können.

Talkmate ist zugänglich und erschwinglich und bietet 24 Stunden lang KI-gesteuertes Lernen mit Echtzeit-Feedback zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Nachhilfe. Die Lernenden können auch virtuell durch China reisen und über 3.000 kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die Verbotene Stadt, Dunhuang und den Westsee erkunden – so verbinden sie Sprachpraxis mit kultureller Entdeckung.

Frühe Nutzer haben Talkmate dafür gelobt, dass das Chinesischlernen „sich weniger wie Hausaufgaben und mehr wie eine Verbindung zu einem Freund anfühlt", was die Mission des Unternehmens widerspiegelt, das Sprachenlernen zu einer Reise des Verständnisses, der Verbindung und der Zugehörigkeit zu machen.

Während China weiterhin Innovationen im Bereich der Bildungstechnologie vorantreibt, definiert Talkmate die Art und Weise neu, wie weltweit Chinesisch gelernt wird – indem es mehrsprachige Kommunikation als Brücke zwischen Sprachen, Kulturen und Menschen einsetzt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2809226/20251030_144907.jpg