Talkmate lance un agent éducatif multilingue chinois alimenté par l'IA pour promouvoir les échanges linguistiques et culturels

PÉKIN, 3er novembre 2025 /PRNewswire/ -- Imaginez que vous discutiez de philosophie avec Confucius en anglais, en français ou en arabe, ou que vous discutiez de poésie avec Li Bai tout en sirotant votre café du matin. Cet échange culturel sans barrière est désormais possible grâce à l'agent IA Talkmate International Chinese Education, une plateforme pilotée par l'IA combinant l'éducation, la culture, le tourisme et des services globaux pour les apprenants, officiellement lancée le 31 octobre à Pékin.

Développée par Talkmate, un partenaire mondial de l'UNESCO, la plateforme permet aux utilisateurs d'engager des dialogues en temps réel avec des avatars IA de plus de 100 figures culturelles chinoises, chacune ayant une voix et une personnalité distinctes. Elle prend actuellement en charge six langues principales - anglais, français, espagnol, italien, russe et arabe - et prévoit de passer à 50 langues dans un avenir proche.

« L'agent intelligent développé par Talkmate n'est pas seulement un outil, c'est un pont culturel », a déclaré le cofondateur Limin Yang, expliquant que l'IA ajuste les dialogues en fonction de la langue maternelle de l'apprenant, de son niveau et de ses centres d'intérêt. Le système comprend plus de 5 000 leçons alimentées par l'IA et conçues pour aider les apprenants à se préparer efficacement aux examens HSK. Les débutants peuvent également explorer les modules de comparaison interculturelle et découvrir la Chine à travers des références mondiales familières, tandis que les apprenants avancés peuvent discuter de poésie, de philosophie et d'histoire avec des professeurs IA.

Accessible et abordable, Talkmate propose des études guidées par l'IA 24 heures sur 24 avec un retour d'information en temps réel, pour une fraction du coût d'un tutorat traditionnel. Les apprenants peuvent également voyager virtuellement à travers la Chine, en explorant plus de 3 000 sites culturels tels que la Cité interdite, Dunhuang et le lac de l'Ouest, combinant ainsi la pratique de la langue et la découverte culturelle.

Les premiers utilisateurs ont fait l'éloge de Talkmate car l'apprentissage du chinois « ressemble moins à un devoir et plus à une connexion avec un ami », ce qui reflète sa mission de faire de l'apprentissage des langues un voyage de compréhension, de connexion et d'appartenance.

Alors que la Chine continue d'innover en matière de technologie éducative, Talkmate redéfinit la façon dont le monde apprend le chinois, en utilisant la communication multilingue comme un pont entre les langues, les cultures et les peuples.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809226/20251030_144907.jpg