TE Connectivity ermöglicht Highspeed-Signale mit neuen STRADA Whisper Kabel-Assemblies

„Wir bei TE möchten zu den Vorreitern zählen, die mit unseren Steckverbindern und Kabelbaugruppen die Datenraten der nächsten Generation liefern", sagt Dean Harmon, Produktmanager im Data&Devices-Geschäftszweig bei TE Connectivity. „Unsere STRADA Whisper-Kabelstecker können die Signalqualität bei hoher Frequenz optimieren, um die Entwicklung der nächsten Generation der Rechenzentrums-Geräte beim Kunden zu ermöglichen."

Informationen zu TE Connectivity

TE Connectivity ist ein 13 Mrd. USD starkes, global führendes industrielles Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft schafft. Unser breites Spektrum an Konnektivitäts- und Sensorlösungen, die sich auch unter den härtesten Bedingungen bewährt haben, machen Fortschritte im Transportwesen, in der industriellen Anwendung, medizinischen Technik, im Energiewesen, der Datenkommunikation und in Privathaushalten möglich. Mit seinen 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Engineers, arbeitet TE gemeinsam mit Kunden in circa 150 Ländern, um zu gewährleisten, dass jede Verbindung zählt (EVERY CONNECTION COUNTS). Weitere Informationen finden Sie auf www.te.com und bei LinkedIn , Facebook , WeChat und Twitter .

Sliver, STRADA Whisper, TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken im Besitz oder unter Lizenz der TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe. Andere Logos, Produkte und/oder Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

