TE Connectivity permet la transmission de signaux à haute vitesse grâce à son nouveau logement de câble STRADA Whisper

TE Connectivity (TE), leader mondial des solutions de connectivité innovantes pour des applications de mise en réseau et informatiques à haut débit, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau logement de câble STRADA Whisper. Celui ci permettra aux ingénieurs de commencer à concevoir des solutions pour des débits de données à modulation PAM-4 allant jusqu'à 112 G pour des serveurs, commutateurs et routeurs. Ces logements de câbles sont dotés de connecteurs STRADA Whisper à une extrémité et se connectent à une multitude d'autres solutions à haute vitesse à l'autre extrémité, y compris des produits pour la face arrière, la carte mère ou l'entrée/la sortie (E/S), en contournant la carte de circuit imprimé (PCB) et en minimisant la perte d'insertion et la diaphonie.

Les logements de câbles STRADA Whisper de TE servent à maintenir l'intégrité du signal optimisé à haute fréquence. Les logements de câbles peuvent également économiser de l'espace sur la carte de circuit imprimé, ce qui peut se révéler essentiel pour la conception d'équipements à forte densité. Les logements de câbles STRADA Whisper sont compatibles avec une multitude de produits pour la face arrière, la carte mère et l'entrée/la sortie de TE, y compris les connecteurs small form-factor pluggable (SFP), quad small form-factor pluggable (QSFP), quad small form-factor pluggable double density (QSFP-DD), Sliver, and octal small form-factor pluggable (OSFP) (des assemblages de câbles personnalisés sont également disponibles sur demande), ce qui offre aux architectes système la flexibilité nécessaire pour créer les équipements de communication avancée dont leurs clients ont besoin.

« Chez TE, nous nous efforçons d'être parmi les premiers à proposer des débits de données de nouvelle génération pour nos connecteurs et nos câbles. », a déclaré Dean Harmon, chef de produit au sein de l'unité commerciale de données et appareils de TE Connectivity, « Nos logements de câbles STRADA Whisper peuvent optimiser l'intégrité du signal à haute fréquence afin de faciliter la conception des équipements de centre de données de nouvelle génération de nos clients. »

À propos de TE Connectivity

