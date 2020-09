TE Connectivity stellt Steckverbinder mit 68 Pins für SAS/PCIe Gen 4 mit 24 Gbps für SAS-Lanes und 16 GT/s für PCIe-Lanes vor

„SAS/PCIe Gen 4 (U.2/U.3) Steckverbinder sind ‚intelligente' Produkte, die von kostengünstigen Festplatten (HDD), Solid-State-Drives (SSD) mit höherer Leistung oder Hochgeschwindigkeits-PCIe-Produkten genutzt werden können", sagte Michael Wu, Produktmanager im Bereich Data and Devices von TE. „NVMe-Speicher decken den Bedarf des Marktes nach mehr Geschwindigkeit und setzen sich somit weiter durch. Unsere SAS/PCIe Gen 4 Steckverbinder versetzen unsere Kunden besser in die Lage, die Leistung ihrer Speicher und Server zu optimieren."

Weitere Informationen über die SAS/PCIe Gen 4 Produkte von TE erhalten Sie hier.

