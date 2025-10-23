TeamViewer ist zweifacher Leader für KI-gestützte Arbeitsplatzlösungen im ISG Provider Lens™ Report „Future of Work"

Studie des Marktforschungsunternehmens Information Services Group (ISG) bestätigt TeamViewers Innovationskraft bei digitaler Arbeitsplatzgestaltung

Kombination aus Remote Connectivity und KI-Automatisierung verbessert Nutzererlebnis und IT-Effizienz

GÖPPINGEN, Deutschland, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das globale Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) positioniert TeamViewer im ISG Provider Lens™ Report 2025 „Future of Work Solutions" in zwei Kategorien als führenden Anbieter: AI-enabled Digital Workplace Solutions und Digital Employee Experience (DEX). Die Analysten würdigen insbesondere den Beitrag von TeamViewer zur Weiterentwicklung digitaler Arbeitsplätze durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung. Damit bestätigt der Göppinger Softwareanbieter seine Position als Vorreiter für proaktive, KI-gestützte und nutzerzentrierte Lösungen am digitalen Arbeitsplatz.

Laut der ISG-Studie verändert der zunehmende Einsatz von KI, Automatisierung und benutzerzentriertem Design die Gestaltung moderner Arbeitsumgebungen grundlegend. Weltweit investieren Unternehmen in sogenannte Digital Employee Experience-Lösungen (DEX), die die Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigern und gleichzeitig IT-Teams entlasten, indem Routineaufgaben automatisiert und Supportanfragen reduziert werden.

Die Analysten von ISG stufen TeamViewer im Bereich „AI-enabled Digital Workplace Solutions" als Leader ein. Ausschlaggebend für diese Bewertung sind die fortschrittlichen Funktionen zur KI-gestützten Automatisierung und Echtzeitanalyse sowie die einheitliche Transparenz über verteilte Endgeräteumgebungen hinweg. Insbesondere wird die Plattform TeamViewer ONE gewürdigt, die KI-gestütztes Monitoring, vorausschauende Fehlerbehebung und automatisierte Support-Workflows in einem Produkt vereint. Dadurch können IT-Teams potenzielle Störungen erkennen und beheben, noch bevor diese auftreten, und so einen reibungslosen Betrieb sicherstellen. Durch die Verbindung von Remote-Konnektivität und proaktiver KI-Unterstützung werden Service-Desk-Anfragen reduziert und Ausfallzeiten minimiert.

Auch im Bereich Digital Employee Experience (DEX) wurde TeamViewer als Leader eingestuft. Durch die Integration der DEX-Technologien des übernommenen Anbieters 1E in die TeamViewer-Plattform können Unternehmen die digitale Arbeitsumgebung und Nutzererfahrung ihrer Mitarbeitenden über alle Geräte und Standorte hinweg analysieren und kontinuierlich verbessern.

ISG betont, dass TeamViewer Unternehmen dabei unterstützt, den digitalen Arbeitsplatz von einer reaktiven zu einer vorausschauenden Betreuung weiterzuentwickeln – durch das Zusammenspiel aus KI-gestützten Analysen und automatisierter Optimierung.

„Diese Auszeichnung unterstreicht, dass wir den digitalen Arbeitsplatz neu denken und KI als Motor nutzen, um ein proaktives, lernendes und anpassungsfähiges Arbeitsumfeld zu schaffen", sagt Sebastian Schrötel, Senior Vice President Product Management bei TeamViewer. „TeamViewer unterstützt IT-Teams aktiv und schafft gleichzeitig ein nahtloses digitales Erlebnis für Mitarbeitende, egal ob sie im Büro, Homeoffice oder unterwegs sind."

Mit seiner in Deutschland entwickelten Plattform unterstützt TeamViewer heute über 660.000 Kunden weltweit – von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu globalen Konzernen – dabei, digitale Arbeitsplätze effizient, sicher und skalierbar zu gestalten.

Hintergrund

Das Marktforschungsunternehmen ISG hat in seiner Quadrantenstudie Provider Lens™ 2025: „Future of Work Solutions" Anbieter von modernen Arbeitsplatzlösungen bewertet und dabei auch Strategie und Innovationskraft berücksichtigt. Voraussetzung für eine Einstufung als Leader sind neben einem zukunftsorientierten Produkt- und Serviceportfolio auch eine besonders starke Marktposition. Unternehmen im Top-Quadranten gelten als strategische Impulsgeber und Meinungsführer und stehen für Innovationsfähigkeit und Stabilität.

Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen. Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt.

Heute vertrauen mehr als 645.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu globalen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten. Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2639323/5577196/TeamViewer_Logo.jpg