Textilfirmen aus Taiwan präsentieren am 25. und 26. August online ihre neuesten innovativen, nachhaltigen und intelligenten Produkte.

Tag 1 (25. AUG., 10 Uhr MESZ): Vier nachhaltige Unternehmen werden ihre umweltfreundlichen Lösungen vorstellen:

Creative Tech Textile Co., Ltd. präsentiert die preisgekrönten Stoffe SEAWOOL® & SMAWARM®, die aus Austernschalen und recycelten Flaschen hergestellt werden.

Evertex Fabrinology Limited stellt seine physikalisch mückenabweisenden Stoffe mit mikrofaserreduzierenden Eigenschaften vor.

Men-Chuen Fibre Industry Co., Ltd. präsentiert sein OMBRE-Garn vor, das mit der fortschrittlichen Doppelfärbetechnik verarbeitet wird und dadurch mehr Energie und Wasser sparen kann.

Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd . spricht über sein biologisch abbaubares Magic Yarn, das in Energie umgewandelt werden kann.