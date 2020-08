Les entreprises textiles taïwanaises présentent en ligne leurs derniers produits innovants, durables et intelligents les 25 et 26 août.

Jour 1 (25 août, 10 heures HAEC) : Quatre entreprises durables présenteront leurs solutions écologiques : Creative Tech Textile Co., Ltd présente les tissus primés SEAWOOL® et SMAWARM® qui sont fabriqués à partir de coquilles d'huîtres et de bouteilles recyclées. Evertex Fabrinology Limited propose ses tissus physiques anti-moustiques qui réduisent l'utilisation de microfibres. Men-Chuen Fibre Industry Co., Ltd. présente son fil OMBRE Yarn traité selon la technique avancée de teinture dans la masse permettant d'économiser plus d'énergie et d'eau. Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. parle de son fil biodégradable Magic Yarn qui peut être transformé en énergie.

Jour 2 (26 août, 10 heures HAEC) : Quatre entreprises innovantes et intelligentes présenteront leurs produits de pointe :

Asiatic Fiber Corporation lance ses e-textiles intelligents IQMAX® qui détendent vos muscles en utilisant très simplement votre smartphone.

Singtex Industrial Co., Ltd. présente STORMFLEECE, un tissu à technologie de tissage à une couche qui convient à tous types d'environnement.

Taiwan Paiho Limited présente ses produits phares de 2020, avec notamment ses tissus jacquard écologiques, le QUICKLOCK silencieux et les tissus jacquard à tissage numérique pour chaussures.

Tex-Ray Industrial Co., Ltd. présente sa solution de teinte couleur sans eau ECO-lor ainsi que la technologie ECO-HD Print et les vêtements de protection antimicrobienne à la mode.

L'événement de deux jours sera diffusé en ligne les 25 et 26 août, à 10 heures HAEC par le biais des pages Facebook et Youtube officielles du Textile Export Promotion Project (TEPP) de la TTF ; ne manquez pas cette occasion unique de découvrir directement de nombreux produits et technologies parmi les plus avancés du secteur textile !

*Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web du projet TEPP : http://export.textiles.org.tw/en/

