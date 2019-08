The Kunlun Jing An und Juss Event geben strategische Partnerschaft bekannt

SHANGHAI, 3. August 2019 /PRNewswire/ -- The Kunlun Jing An und Shanghai Juss Event Management Co Ltd (Juss Event), Chinas führender Sportveranstalter und Organisator von internationalen Sportveranstaltungen von Weltklasse wie dem Formula One Chinese Grand Prix, der Shanghai Longines Global Champions Tour und den Rolex Shanghai Masters, gab heute die Unterzeichnung einer fünfjährigen strategischen Partnerschaft bekannt, um die Förderung und Entwicklung sportlicher internationaler Top-Events in Shanghai zu nutzen.