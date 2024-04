Thundercomm stellt auf der Embedded World 2024 eine auf Geräten installierte, interaktive KI-Lösung für digitale menschliche Avatare vor, um die Produktivität von Unternehmen zu steigern

NÜRNBERG, Deutschland, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- Thundercomm, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Produkten und -Lösungen, gab auf der Embedded World 2024 die Einführung von Rubik Avatar bekannt, einer revolutionären digitalen menschlichen Lösung, die auf der LLM- und 3D-Naked-Eye-Technologie basiert. Diese innovative Lösung wurde entwickelt, um die Arbeitskosten zu senken und die Service-Effizienz zu verbessern, indem sie interaktive KI-Unterstützung an Orten wie Unternehmen, Krankenhäusern, Museen, Einzelhandelsgeschäften und Hotels bietet.

Die digitale menschliche Lösung Rubik Avatar basiert auf der Echtzeit-Grafik-Engine von Kanzi, die es Unternehmen ermöglicht, die Figur individuell zu gestalten, um ein einheitliches Markenimage zu vermitteln. Die 3D-Naked-Eye-Technologie bietet ein äußerst realistisches und intensives Erlebnis, das in der Branche seinesgleichen sucht. Sie bietet eine menschenähnliche Erfahrung, die sowohl interaktiv als auch informativ ist, und ist damit ideal für Unternehmen, die die Beziehungen zu ihren Kunden verbessern und ihren Service insgesamt optimieren möchten.

Die digitale menschliche Lösung Rubik Avatar kann sowohl in der Cloud als auch vor Ort eingesetzt werden. In der On-Premise-Version kann sie auf dem leistungsstarken Qualcomm QCS8550 SoC für lokales Bildrendering und lokale Referenzierung laufen, was den Datenschutz bei geringerer Latenz verbessert. So können Unternehmen die Bereitstellungsoption wählen, die ihren Anforderungen am besten gerecht wird.

Die digitale menschliche Lösung Rubik Avatar ist eine Komplettlösung, die verschiedene Arten von Terminals und LLMs unterstützt. Diese Flexibilität macht sie zu einer idealen Wahl für Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie kann für den Kundenservice in Einzelhandelsgeschäften, zur Bereitstellung von Informationen in Museen, zur Unterstützung in Hotels und vieles mehr eingesetzt werden. Nutzer können mit dem digitalen Menschen in Echtzeit interagieren, wissensbasierte Fragen stellen, die mit hoher Genauigkeit beantwortet werden, und personalisierte Empfehlungen erhalten.

„Wir sind begeistert, unsere Edge-KI-Lösung Rubik Avatar für digitale Menschen mit LLM- und 3D-Naked-Eye-Technologie bekannt zu geben", sagte Hiro Cai, Geschäftsführer von Thundercomm. „Diese innovative Lösung stellt eine neue Art von Produktivität der nächsten Generation dar, um die Arbeitskosten zu senken und die Service-Effizienz zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass sie die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren, revolutionieren und die Konversionsrate im Marketing steigern wird."

Informationen zu Thundercomm

Thundercomm, ein Joint Venture zwischen ThunderSoft und Qualcomm (China) Holding Co. Ltd. wurde gegründet, um Innovationen im IoT zu beschleunigen. Durch seine Kompetenzen in den Bereichen Betriebssysteme, einschließlich Android, Linux, Software für das Ausland und KI-Technologien für Geräte ist Thundercomm ein zuverlässiger Partner für globale Kunden, die hochwertige intelligente Geräte entwickeln wollen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thundercomm.com