Thudercomm lance une solution d'humain numérique interactif IA sur appareil pour stimuler la productivité des entreprises lors du salon Embedded World 2024

NUREMBERG, Allemagne, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Thundercomm, l'un des principaux fournisseurs de produits et de solutions IdO, a annoncé le lancement de Rubik Avatar, une solution d'humain numérique révolutionnaire basée sur les technologies LLM et 3D à l'œil nu, à l'occasion du salon Embedded World 2024. Cette solution innovante est conçue pour réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité des services en fournissant une assistance IA interactive dans des scénarios tels que les entreprises, les hôpitaux, les musées, les magasins de détail et les hôtels.

La solution d'humain numérique Rubik Avatar est alimentée par le moteur graphique en temps réel Kanzi, ce qui permet aux entreprises de personnaliser le personnage pour une image de marque unifiée. La technologie 3D à l'œil nu procure une expérience extrêmement réaliste et immersive qui n'a pas d'équivalent dans le secteur. Elle permet de vivre une expérience humaine à la fois engageante et informative, ce qui la rend idéale pour les entreprises qui cherchent à améliorer les interactions avec leurs clients et leur prestation de services en général.

La solution d'humain numérique Rubik Avatar peut être déployée à la fois dans le cloud et sur site. Pour la version sur site, elle peut fonctionner sur le puissant SoC Qualcomm QCS8550 pour le rendu d'image local et le référencement local, ce qui améliore la confidentialité des données avec une latence réduite. Les entreprises peuvent ainsi choisir l'option de déploiement qui répond le mieux à leurs besoins.

La solution d'humain numérique Rubik Avatar est une machine tout-en-un, qui prend en charge différents types de terminaux et de LLM. Sa flexibilité en fait un choix idéal pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Elle peut être utilisée pour fournir un service à la clientèle dans les magasins de détail, fournir des informations dans les musées, offrir une assistance dans les hôtels, et bien plus. Les utilisateurs peuvent interagir avec l'humain numérique en temps réel, ce qui leur permet de poser des questions basées sur la connaissance avec des réponses très précises, et de recevoir des recommandations personnalisées.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre solution d'humain numérique Rubik Avatar Edge AI avec les technologies LLM et 3D à l'œil nu, a déclaré Hiro Cai, PDG de Thundercomm . Cette solution innovante établit un nouveau type de productivité de nouvelle génération afin de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'améliorer l'efficacité des services. Nous pensons qu'elle va révolutionner la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et qu'elle va stimuler la conversion du marketing. »

À propos de Thundercomm