TIC Holding Schweiz / Winterberg erwerben LCBE SA

TIC Holding Schweiz AG, eine Buy-, Build- und Technologize-Plattform, finanziert durch die Winterberg Investment X und verwaltet von der Winterberg Advisory GmbH, hat die LCBE Laboratoire de Contrôle bétons, enrobés et sols SA mit Sitz in Bossonnens, Fribourg in der Schweiz, übernommen.

BAAR, Schweiz, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Die LCBE SA mit Sitz in Bossonnens, Fribourg, eine akkreditierte Prüfstelle im Bereich Baustoffprüfungen, und Beratungen, wurde rückwirkend zum 1. Januar 2025 von der TIC Holding Schweiz AG erworben. Die Gesellschaft wird als unabhängige Firma und Prüfstelle innerhalb der TIC Holding Schweiz weitergeführt. Mit diesem Schritt baut die Gruppe ihre geographische Abdeckung und ihr Dienstleistungsangebot bei Baustoffprüfungen in der Schweiz weiter aus. Der bisherige Eigentümer Daniel De Nicola bleibt weiterhin im Unternehmen als Geschäftsführer.

Marking the next chapter: TIC Holding Schweiz AG and LCBE SA celebrate the closing of their partnership in Lausanne. From left to right: Stephan Greber, Pedro Lourenço, Xavier Oulevey, Fabian Kröher, Daniel de Nicola, Ralph Nowak, Lorenzo Tencati, Tjardo Starsberg, Florian Angstmann, Claudio D’Amico.

Daniel De Nicola erklärt hierzu: „Ich freue mich sehr, dass LCBE einer so dynamischen und erfolgreich arbeitenden Unternehmensgruppe beitreten konnte. Zusammen werden wir die erfolgreiche Entwicklung der LCBE in vollständiger Unabhängigkeit fortsetzen. Gleichzeitig möchte ich ganz klar sagen, dass es für Kunden und Mitarbeiter keine Änderungen geben wird – alle Ansprechpartner bleiben bestehen und wir arbeiten weiter mit unserer bekannten Verlässlichkeit, höchster Qualität, und produktiven Arbeitsatmosphäre für unsere Angestellten."

Lorenzo Tencati, Partner bei Winterberg und Verwaltungsrat der TIC Holding Schweiz AG fügt hinzu: „LCBE ergänzt unsere Tätigkeiten im Bereich der Baustoffprüfung nahezu ideal, mit besonderem Schwerpunkt in der Westschweiz – wir können unsere Leistungen nun fast in der gesamten Schweiz anbieten. Wir freuen uns daher sehr über den Neuzugang in der Gruppe, und vor allem auch über das hochkompetente und professionelle Team!"

Ralph Nowak, Partner bei Winterberg ergänzt: „Wir sind schon sehr gespannt, welche neuen Ideen und Impulse die LCBE in unsere Gruppe einbringen wird. Zusammen sind wir schon jetzt der führende Anbieter in der Schweiz und wir werden kontinuierlich Themen wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz vorantreiben. Klares Ziel ist, dass Mitarbeiter und Kunden von verbesserten und transparenten Abläufen sowie von Gruppensynergien profitieren können."

Winterberg ist im Sektor der akkreditierten Prüf- und Kalibrierleistungen speziell im Bereich Bau und Infrastruktur, sowie im industriellen Bereich der Messtechnik und Werkstoffprüfung in der Schweiz aktiv auf der Suche nach Zukäufen. Die TIC Holding Schweiz wird kontinuierlich erweitert, um eine optimale Abdeckung aller relevanten Bereiche sowie geographisch schweizweit sicherstellen zu können. Hierzu ist Winterberg in aktiven Gesprächen mit einer Reihe weiterer Unternehmen.

Über LCBE

Die LCBE Laboratoire de Contrôle bétons, enrobés et sols SA mit Sitz in Bossonnens in Fribourg, Schweiz ist seit 1985 als Prüflabor in der Bau- und Baustoffbranche tätig und nach ISO IEC 17025 (STS 0159) akkreditiert. LCBE bietet eine umfassende Palette von Prüf- und Beratungsleistungen für Bauprofis – darunter Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen, Asphalt- und Betonerzeuger, Kieswerke und kommunale Dienste. Es werden vor allem Prüfverfahren in den Bereichen Beton und Asphalt/Bitumen angeboten, sowie die Zertifizierung dieser Baustoffe nach geltenden Normen. Weiterhin beraten die Spezialisten der LCBE bei Sanierungen oder im Schadenfall von Bauwerken, Strassen und Abdichtungssystemen sowie bei der Betreuung von Prüfanlagen, Produktionsüberwachung bei der Baustoffproduktion und beim Recyclen von Baustoffen.

Über TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz ist eine der führenden Schweizer Unternehmensgruppen im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste, in der der Kunde im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird ein starker Fokus auf Qualität, Exzellenz und Vielfalt gelegt. Die Holding sucht aktiv nach kleinen und mittleren Unternehmen, vorzugsweise in Nachfolgesituationen. Durch die Förderung einer unternehmerischen Kultur und die Nutzung neuester Technologien in allen Unternehmens-funktionen sollen überdurchschnittliches Wachstum und Renditen erzielt werden. TIC Holding Schweiz hat ihren Sitz in Baar in der Schweiz.

Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG

Die in Grünwald bei München ansässige Winterberg Advisory GmbH verwaltet Private-Equity-Investmentfonds, die sich hauptsächlich auf Nachfolgeregelungen im Bereich kleiner und mittelgroßer Unternehmen konzentrieren. Auf dieser Basis werden Buy, Build und Technologize-Plattformen entwickelt, wie derzeit die TIC Holding Schweiz AG und die Healthcare Holding Schweiz AG. Die Winterberg Group AG, mit Sitz in Zug, Schweiz, ist ein unabhängiges Family Office, das in Private Equity investiert – unter anderem auch in die Fonds der Winterberg Advisory – sowie selektiv in Immobilien und andere Anlageklassen. Sowohl Winterberg Advisory als auch Winterberg Group werden von ihren Gründungspartnern Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak und Lorenzo Tencati geführt.

