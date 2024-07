TOKYO SKYTREE und TV-Anime Pokemon veranstalten erstes gemeinsames Event - „Pokemon Horizons: The Series ,POKEMON in TOKYO SKYTREE'" vom 25. Juni bis 24. September 2024

TOKYO, 8. Juli 2024 /PRNewswire/ -- TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., Betreiber von TOKYO SKYTREE, gab bekannt, dass das Unternehmen „Pokemon Horizons: The Series ,POKEMON in TOKYO SKYTREE'" organisieren. Diese erste gemeinsame Veranstaltung von TOKYO SKYTREE und dem TV-Anime Pokemon findet von Dienstag, 25. Juni, bis Dienstag, 24. September 2024 statt.

Spezielle Website zur Veranstaltung: „Pokemon Horizons: The Series ,POKEMON in TOKYO SKYTREE'"

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/pokemon/

Hauptbild von „Pokemon Horizons: The Series ,POKEMON in TOKYO SKYTREE'":

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202406112022/_prw_PI1fl_SIhH2GDb.jpg

Bilder des Fotospots, spezielles Café-Menü und charakteristische Artikel:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202406112022/_prw_PI2fl_9Pha9ErB.jpg

Auf der 450 m hohen Tembo Galleria werden Installationen mit den exklusiven Key Visuals der Veranstaltung und ein Fotopunkt eingerichtet, an dem die Besucher Schnappschüsse mit den Figuren des Anime machen können. Auf der Etage werden Artikel in limitierter Auflage und ein spezielles Café-Menü angeboten, die beide nur im TOKYO SKYTREE erhältlich sind.

Außerdem wird im SKYTREE ROUND THEATER auf dem 350 m hohen Tembo Deck, dessen Fenster als riesige Leinwand dienen, ein spezielles Video für die Veranstaltung gezeigt. Zusätzlich zu der speziellen Pokemon-Beleuchtung wird auf dem Boden der „Captain Pikachu Greeting" stattfinden.

* Um an der „Captain Pikachu Greeting"-Veranstaltung teilzunehmen, müssen die Teilnehmer im Voraus ein kostenloses Begrüßungsticket erwerben.

Weitere Informationen über ein Begrüßungsticket finden Sie unter:

https://www.asoview.com/channel/tickets/8RnK0aNRrT

TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd. hat die Hoffnung geäußert, dass Touristen aus der ganzen Welt nach Japan kommen und TOKYO SKYTREE für das Event „Pokemon Horizons: The Series ,POKEMON in TOKYO SKYTREE'" besuchen.

Informationen zu TOKYO SKYTREE

TOKYO SKYTREE ist der höchste freistehende Sendeturm der Welt. Es verfügt über zwei Aussichtsplattformen, das 350 m hohe Tembo Deck und die 450 m hohe Tembo Galleria, die einen spektakulären Panoramablick auf Tokio bietet. Nachts ist der TOKYO SKYTREE in drei verschiedenen Beleuchtungsstilen farbenfroh beleuchtet: „Iki" zeichnet sich durch ein helles Blau aus, „Miyabi" durch ein Edo-Violett und „Nobori" durch einen verheißungsvollen Mandarinen-Ton. Besondere Beleuchtungen sind zu saisonalen und anderen Anlässen zu sehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von TOKYO SKYTREE: https://www.tokyo-skytree.jp/en/

Social-Media-Konten:

Offizielles Instagram-Konto: https://www.instagram.com/tokyoskytree_official/

Offizielles X-Konto: https://twitter.com/skytreeofficial

Offizielles Facebook-Konto: https://www.facebook.com/TOKYOSKYTREE.official/

(C) Nintendo/ Creatures / GAME FREAK / TV Tokyo / ShoPro / JR Kikaku

(C) Pokemon

(C) TOKYO-SKYTREE