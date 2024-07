TOKYO SKYTREE et l'anime télévisé Pokémon organisent leur premier événement commun -- « Pokemon Horizons: The Series 'POKEMON in TOKYO SKYTREE' » du 25 juin au 24 septembre 2024

TOKYO, le 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., exploitant de la TOKYO SKYTREE, a annoncé que la société organise « Pokemon Horizons: The Series 'POKEMON in TOKYO SKYTREE' », le premier événement commun de la TOKYO SKYTREE et de l'anime télévisé Pokémon, du mardi 25 juin au mardi 24 septembre 2024.

Site Web spécial de l'événement : « Pokemon Horizon: The Series 'POKEMON in TOKYO SKYTREE' »

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/pokemon/

Image principale de « Pokemon Horizons: The Series 'POKEMON in TOKYO SKYTREE' » :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202406112022/_prw_PI1fl_SIhH2GDb.jpg

Images du lieu, menu spécial du café et articles de personnages :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202406112022/_prw_PI2fl_9Pha9ErB.jpg

Des installations utilisant les visuels exclusifs de l'événement et un point photo où les visiteurs peuvent prendre des clichés avec les personnages de l'anime seront installés sur la Tembo Galleria, à 450 mètres de hauteur. Des articles en édition limitée et un menu spécial au café seront proposés à cet étage, tous disponibles uniquement à la TOKYO SKYTREE.

De plus, une vidéo spéciale pour l'événement sera diffusée au SKYTREE ROUND THEATER sur le Tembo Deck, à 350 mètres de hauteur, où les fenêtres servent d'écran géant. En plus de l'éclairage spécial à thème Pokémon, « Captain Pikachu Greeting » se tiendra à cet étage.

*Pour assister à l'événement « Captain Pikachu Greeting », les participants devront obtenir un billet spécial gratuit à l'avance.

Pour plus de détails sur le billet, veuillez visiter :

https://www.asoview.com/channel/tickets/8RnK0aNRrT

TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd. espère que des touristes du monde entier viendront au Japon pour visiter TOKYO SKYTREE à l'occasion de l'événement « Pokemon Horizons: The Series 'POKEMON in TOKYO SKYTREE.' »

À propos de TOKYO SKYTREE

TOKYO SKYTREE est la plus haute tour de diffusion indépendante du monde. Elle dispose de deux ponts d'observation, le Tembo Deck, qui est à 350 mètres de hauteur, et la Tembo Galleria, qui est à 450 mètres de hauteur, offrant une vue panoramique spectaculaire sur Tokyo. De plus, la nuit, la TOKYO SKYTREE s'illumine de couleurs vives avec trois styles d'éclairage -- « Iki » caractérisé par un bleu pâle, « Miyabi » avec le pourpre Edo et « Nobori » avec une teinte mandarine auspiceuse. Des éclairages spéciaux peuvent être vus à l'occasion d'événements saisonniers et autres.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de TOKYO SKYTREE : https://www.tokyo-skytree.jp/en/

Comptes de réseaux sociaux :

Compte Instagram officiel : https://www.instagram.com/tokyoskytree_official/

Compte X officiel: https://twitter.com/skytreeofficial

Facebook officiel : https://www.facebook.com/TOKYOSKYTREE.official/

(C) Nintendo/ Creatures / GAME FREAK / TV Tokyo / ShoPro / JR Kikaku

(C) Pokemon

(C) TOKYO-SKYTREE