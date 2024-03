Tradewind Finance erweitert die Kreditlinie für einen europäischen Stahlhersteller in Europa um 35 Millionen Euro und finanziert damit die bisher größte Einzellieferung

MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, 25. März 2024 /PRNewswire/ -- Unternehmen, die niedrigpreisige Produkte mit geringer Gewinnspanne anbieten, müssen in der Regel größere Mengen verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Die Finanzierung von Exporten kann in diesen Fällen ausreichend große Lieferungen ermöglichen, um die Rentabilität zu erreichen.

In diesem Sinne freut sich Tradewind Finance, ein globales Handelsfinanzierungsunternehmen, eine zusätzliche Kreditlinie in Höhe von 35 Millionen Euro für einen seiner langjährigen Kunden, einen in Europa ansässigen und weltweit tätigen Stahlhersteller, bekannt zu geben. Die Kreditlinie wurde für das europäische Geschäft des Produzenten angepasst. Im Rahmen der heutigen Ankündigung ist das Unternehmen ebenfalls stolz, die Finanzierung seiner größten Einzellieferung von fast 15 Millionen Euro, für ein voll beladenes Schiff mit Vierkantknüppeln, ein aus Metallschrott hergestelltes Produkt, bekannt zu geben.

Mit der neuen Finanzierung unterstreicht Tradewind sein kontinuierliches Engagement, die Rohstoffindustrie durch seine Finanz- und Handelsdienstleistungen zu unterstützen, sowie seine Fähigkeit, die Finanzierung entsprechend dem Wachstum seiner Kunden anzupassen. Die Rekordfinanzierungsrate ist ein Meilenstein für Tradewind in den fast 25 Jahren, in denen das Unternehmen seinen Kunden individuelle Handelsfinanzierungen anbietet.

