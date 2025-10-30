Treffen zwischen Staatsoberhäuptern Chinas und der USA

BUSAN, Südkorea, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- CMG-News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump haben sich am Donnerstag im südkoreanischen Busan getroffen.

Xi Jinping und Trump führen Gespräch in Busan

Xi Jinping erklärte, Chinas Wirtschaft habe in den ersten drei Quartalen dieses Jahres ein Wachstum von 5,2 Prozent verzeichnet, wobei die Importe und Exporte von Waren weltweit um vier Prozent gestiegen seien. China werde die umfassenden Reformen weiter vertiefen, die Öffnung ausweiten, die umfassende Entwicklung seiner Bevölkerung vorantreiben sowie den gemeinsamen Wohlstand für alle fördern. Dies werde auch breitere Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen China und den USA eröffnen.

Die Wirtschafts- und Handelsteams beider Länder hätten einen intensiven Austausch über wichtige Wirtschafts- und Handelsfragen geführt und einen Konsens zur Lösung offener Fragen erzielt, so Xi weiter. Beide Teams sollten die Folgemaßnahmen zur Sicherung und Umsetzung dieses Konsenses umgehend verfeinern und abschließen. Sie sollten die Verhandlungen auf der Grundlage der Prinzipien der Gleichheit, des gegenseitigen Respekts und zum gegenseitigen Nutzen fortsetzen, die Liste der offenen Fragen stetig verkürzen und gleichzeitig den Umfang der Zusammenarbeit ausweiten.

Die Kommunikationskanäle und der Dialog auf allen Ebenen zwischen China und den Vereinigten Staaten sollten aufrechterhalten werden, um das gegenseitige Verständnis zu verbessern. Vielversprechende Perspektiven für die Zusammenarbeit bestünden in Bereichen wie der Bekämpfung von illegaler Einwanderung und des Telekommunikationsbetrugs, der Bekämpfung von Geldwäsche, der Künstlichen Intelligenz und der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Die zuständigen Stellen sollten den Dialog und den Austausch verstärken, um eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit anzustreben, so der chinesische Staatspräsident.

Trump erklärte, die Beziehungen zwischen China und den USA seien schon immer gut gewesen und würden in Zukunft noch besser werden. Er hoffe auch auf eine bessere Zukunft für beide Länder. China sei der größte Partner der USA. China sei Gastgeber des informellen Treffens der Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) 2026, während die Vereinigten Staaten den G20-Gipfel ausrichteten. Er freue sich auf den Erfolg beider Veranstaltungen.

Beide Staatsoberhäupter waren sich einig, die Zusammenarbeit beider Seiten in Wirtschaft und Handel sowie im Energiebereich auszubauen und einen regelmäßigen Austausch aufrechtzuerhalten. Trump hoffte auf einen baldigen China-Besuch im kommenden Jahr und lud Xi Jinping ein, die USA zu besuchen.

