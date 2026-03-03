CMG veranstaltet Laternenfestgala 2026

Vom Nachrichtendienst

CMG

03 März, 2026, 14:20 GMT

BEIJING, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Laternenfestgala 2026 der China Media Group (CMG) hat am Dienstag, den 3. März, um 20 Uhr begonnen.

Gemäß dem Grundsatz zur Feier des Fests sowie mit der Hervorhebung der Atmosphäre von Harmonie und Zusammenkommen wurden dabei verschiedene Programme, wie Gesang und Tanz, Oper, Sketche, komischer Dialog und Zaubertricks dargeboten.

Continue Reading
CMG veranstaltet Laternenfestgala 2026
CMG veranstaltet Laternenfestgala 2026

Während der Gala wurden zudem verschiedene traditionelle Sitten und Gebräuche des Laternenfests präsentiert.

Die vier Nebenveranstaltungsplätze – Harbin in Heilongjiang, Yiwu in Zhejiang, Hefei in Anhui und Yibin in Sichuan – waren von feierlicher Atmosphäre geprägt. Die Moderatoren an diesen Veranstaltungsplätzen fungierten als lokale Reiseführer und empfohlen die lokalen Sehenswürdigkeiten und typischen Spezialitäten. Damit wurde eine brillante Szene mit deutlichen regionalen Besonderheiten und starkem modernem Antlitz gezeigt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924792/image_5052246_44941224.jpg

Mehr von dieser Quelle

Xi Jinping trifft Friedrich Merz

Xi Jinping trifft Friedrich Merz

Ein Bericht von CMG Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich am Mittwoch im Diaoyutai-Staatsgästehaus in Beijing mit dem deutschen...
Live: CMG-Frühlingsfest-Gala 2026

Live: CMG-Frühlingsfest-Gala 2026

Ein Bericht von CMG Die Frühlingsfest-Gala, die von der China Media Group (CMG) veranstaltet und ausgestrahlt wird, beginnt am Montag um 20:00 Uhr...
Weitere Pressemitteilungen von dieser Quelle

Suchen

Art

Art

Unterhaltung

Unterhaltung

Reise

Reise

Pressemeldungen zu ähnlichen Themen