Trickster: Antonio Banderas ist „besessen" vom Weihnachtslied, der neuen „God Save The King"-Session in der Abbey Road, Video erreicht 1 Mio. Aufrufe auf YouTube

LONDON, 29. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Antonio Banderas erklärte, er sei „besessen" von der schwungvollen Mischung aus den Weihnachtsklassikern ‚Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' und fügte hinzu: „Sie werden sich sicher in das Lied verlieben!" Der weltweit bekannte Schauspieler und Regisseur, der für Filme wie ‚Pain And Glory', ‚Die Maske des Zorro', ‚Philadelphia', ‚Evita', ‚Once Upon A Time In Mexico' und viele andere bekannt ist, postete seine Kommentare auf allen seinen Social-Media-Plattformen.

Das Video wurde bereits 1 Million Mal auf YouTube aufgerufen, und der „König der Weihnachtsmusik" David Foster [16 Grammys, Produzent von 4 der meistverkauften Weihnachtsalben aller Zeiten] hat sein Urteil über die Platte gefällt und Trickster als „frischen Wind" bezeichnet.

Darüber hinaus wird Trickster - der österreichische Sänger und Unternehmer aus Linz - ein Geschenk für König Charles III. aufnehmen, wenn er als erster nicht-britischer Künstler die britische Nationalhymne „God Save The King" aufnimmt, wobei er für Januar eine Session in den Abbey Road Studios gebucht hat. Tricksters Version wird von Callum Au arrangiert und vom Royal Philharmonic Orchestra gespielt, begleitet vom St Paul's Boys Choir.

‚Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' hat die Menschen in der ganzen Welt erobert und wird derzeit in 48 Ländern im Radio gespielt. Der Song ist weltweit auf Platz 7 der ITunes-Charts gelandet und steht kurz davor, diese Woche in die US Hot 100 zu kommen! Der Song ist in Spanien in den Top 40, und in Belgien hat er die Chartpositionen 2 und 3 in den Spotify Holiday Charts erreicht.

Tricksters Musik spricht direkt aus dem Herzen heraus. Als wendiges Talent, das über Rock, Pop, Swing und Electro hinweg produziert, arbeitet er in den besten Räumen und mit den besten Leuten, um seine Arbeit auf optimale Weise zum Leben zu erwecken. „Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town" folgt „Still Kicking", das auf der ganzen Welt gespielt wurde, dicht auf den Fersen.

Trickster freut sich außerdem, bekannt geben zu können, dass sein Debütalbum 2024 folgen wird.

