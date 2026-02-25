Trip.com Group als „ITB Innovator 2026" ausgezeichnet und erneut offizieller Ticket-Sponsor der ITB Berlin

Als „ITB Innovator 2026" für vernetzte, KI-gestützte Reiselösungen ausgezeichnet

BERLIN, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Trip.com Group ist 2026 erneut offizieller Ticket-Sponsor der ITB Berlin und wurde zugleich als „ITB Innovator 2026" ausgezeichnet. Auf der weltweit führenden Reisemesse präsentiert das Unternehmen KI-gestützte Innovationen im Rahmen der AI Guided Tour, stellt neue Studienergebnisse zu Europa-Asien-Reisetrends vor und bringt sich auf dem ITB Kongress in zentrale Diskussionen zur Zukunft des Reisens ein. Damit unterstreicht die Gruppe ihre wachsende Rolle im europäischen Markt.

„Die ITB Berlin ist für uns die zentrale Plattform, um die Zusammenarbeit mit Destinationen, Leistungsträgern und Technologiepartnern in ganz Europa weiter zu vertiefen. In diesem Jahr präsentieren wir neue europäische Markteinblicke und zeigen, wie sich Trends mithilfe von KI und Daten in konkrete, messbare Ergebnisse überführen lassen – von intelligenter Distribution und Personalisierung bis hin zu einem nahtlosen End-to-End-Reiseerlebnis. Unser Anspruch ist klar: messbarer Mehrwert für unsere Partner und eine erstklassige Reiseerfahrung für Kundinnen und Kunden", sagt Casper Maasdam, Managing Director Europe, Operations, Trip.com Group.

ITB Innovator 2026: Auszeichnung für ein vernetztes KI-Reise-Ökosystem

Die Trip.com Group wurde als „ITB Innovator 2026" für die Trip Community ausgezeichnet – ein vernetztes Reise-Ökosystem, das messbare technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Impulse im Tourismus setzt.

Die Trip Community verbindet Inspiration, Planung und Buchung zu einem Reiseerlebnis. Im Zentrum stehen KI-gestützte Lösungen wie TripGenie und Trip.Planner. Sie unterstützen Reisende bei Reise-Entscheidungen und ermöglichen Destinationen sowie Partnern eine präzisere Kundenansprache durch intelligente Distribution und datenbasierte Personalisierung.

Durch die konsequente Integration von KI in eine vernetzte Plattformarchitektur trägt die Trip Community zu mehr Effizienz, Verlässlichkeit und Balance im globalen Reiseökosystem bei.

Teil der „ITB AI Guided Tour"

Als „ITB Innovator 2026" ist die Trip.com Group zudem Station der „ITB AI Guided Tour" und unterstreicht damit ihre führende Rolle bei der praktischen Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Tourismus. Die Tour präsentiert Unternehmen, die den Tourismussektor mithilfe von KI nachhaltig transformieren. Am Dienstag, 3. März (14:00–14:20 Uhr) demonstriert Regional Director Nithya Ramesh am Stand der Trip.com Group, wie das Unternehmen Reisende vor, während und nach der Reise mit KI-gestützter Inspiration und Services begleitet. Im Fokus stehen unter anderem TripGenie, Trip.Planner sowie KI-basierte Kundenservice-Lösungen. Eine Anmeldung zur Tour ist über die ITB-Website möglich.

Pre-ITB-Pressetour: Neue Impulse zu Europa-Asien-Reisetrends

Noch vor der offiziellen Eröffnung der ITB ist die Trip.com Group Teil der Pre-Behind-the-Scenes Pressetour am Montag, 2. März. Casper Maasdam gibt dort eine exklusive Vorschau auf die aktuelle Studie* zu Europa-Asien-Reisetrends.

Die Ergebnisse zeigen eine wachsende Reiselust europäischer Gäste auf Asien. Besonders Natur- und Landschaftserlebnisse (40 %) sowie historisch-kulturelle Highlights (37 %) zählen zu den wichtigsten Inspirationsfaktoren. Auch Einflüsse aus Film und Fernsehen sowie persönliche Empfehlungen spielen eine bedeutende Rolle.

Gleichzeitig wirken technologische Innovationen als klare Reisebeschleuniger: Online-Buchungsplattformen (37 %) und KI-gestützte Übersetzungs-Apps (35 %) senken wahrgenommene Reisehürden und stärken das Interesse an Fernreisen nach Asien. Weitere detaillierte Studieneinblicke – mit besonderem Fokus auf den deutschen Markt – werden im Rahmen der Pressetour vorgestellt.

Medienvertretende vor Ort können ein individuelles Briefing vereinbaren oder am Stopp der Pressetour teilnehmen.

*Quantitative Online-Umfrage im Auftrag der Trip.com Group, durchgeführt von OnePoll vom 19.–27. Januar 2026. Stichprobe: 6.000 national repräsentative Erwachsene in fünf europäischen Märkten – 2.000 in Großbritannien, jeweils 1.000 in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien.

Trip.com auf dem ITB Kongress

Die Trip.com Group bringt sich zudem in hochkarätige Diskussionen auf der ITB Convention ein und beleuchtet, wie Daten, KI und Plattformstrategien die Branche nachhaltig verändern:

Casper Maasdam, Managing Director Europe Operations

„The Critical Success Factors in a Data-Driven Sales World"

Dienstag, 3. März 2026 | 12:20–13:00 Uhr | Halle 7.1b, Blue Stage

Im Fokus steht, wie KI-basierte Erkenntnisse und integrierte digitale Ökosysteme Vertriebsstrategien transformieren, Personalisierung vertiefen und Distribution in einem zunehmend datengetriebenen Marktumfeld optimieren.

„Beyond Flights and Hotels – Does the Future of Tour Operating Lie in the Stay?"

Dienstag, 3. März 2026 | 11:20–12:00 Uhr | Halle 7.1b, Blue Stage

Beleuchtet wird die Weiterentwicklung des Veranstaltergeschäfts und wie digitale Buchungsökosysteme über klassische Flug- und Hotelmodelle hinaus neue Wertschöpfungspotenziale erschließen.

Als erneuter offizieller Ticket-Sponsor unterstreicht die Trip.com Group ihr langfristiges Engagement für Zusammenarbeit und Vernetzung im Tourismus. Die umfassende Präsenz auf der ITB Berlin 2026 – von Innovationsauszeichnung über KI-Showcase und Studieninsights bis hin zu Executive-Panels – festigt die Position des Unternehmens als strategischer Partner für Destinationen, Reiseanbieter und Technologieunternehmen in Europa.

Besuchen Sie die Trip.com Group in Halle 9 | Stand 121.

Über die Trip.com Group

Die Trip.com Group ist ein globaler Reisedienstleister, zu dem Trip.com, Ctrip, Skyscanner und Qunar gehören. Über ihre Plattformen hilft die Trip.com Group Reisenden weltweit, fundierte und kostengünstige Buchungen für Reiseprodukte und -dienstleistungen zu tätigen. Gleichzeitig ermöglicht sie es Partnern, ihre Angebote durch die Verknüpfung von reisebezogenen Inhalten und Ressourcen sowie eine fortschrittliche Transaktionsplattform (bestehend aus Apps, Websites und 24/7-Kundenservice-Zentren) mit Nutzern zu verbinden. Die 1999 gegründete und an der NASDAQ (2003) sowie HKEX (2021) gelistete Trip.com Group verfolgt die Mission, „die perfekte Reise für eine bessere Welt" zu ermöglichen. Mehr Informationen unter: group.trip.com.

