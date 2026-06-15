T'way Air und die Korea Tourism Organization starten eine gemeinsame Sommerkampagne für die Strecke Frankfurt-Korea

Buchen Sie bis zum 30. Juni und sichern Sie sich Preisnachlässe, eine NAMANE-Karte sowie Vergünstigungen an mehr als 800 Standorten in ganz Korea

FRANKFURT, Deutschland, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- T'way Air hat sich mit der Korea Tourism Organization (KTO) zusammengetan, um eine Sommerkampagne für die Strecke Frankfurt–Seoul (Incheon) zu starten. Der Sommer ist eine der schönsten Jahreszeiten, um Korea zu entdecken, und diese Aktion sorgt dafür, dass sich Ihre Reise bereits ab der ersten Buchung lohnt.

Die folgenden Angebote gelten für Buchungen der Strecke Frankfurt–Seoul (Incheon) bis zum 30. Juni, wobei die Reise bis spätestens zum 24. Oktober 2026 erfolgen muss:

T’way Air and Korea Tourism Organization Team Up for Frankfurt-Korea Summer Campaign

Bis zu 19 % Rabatt mit dem Aktionscode JUNI26 , gültig für Flüge von Frankfurt nach Seoul (Incheon).

mit dem Aktionscode , gültig für Flüge von Frankfurt nach Seoul (Incheon). 30-€-Gutschein bei Buchungen ab 500 €; einige Reisedaten sind davon ausgenommen.

bei Buchungen ab 500 €; einige Reisedaten sind davon ausgenommen. 50-€-Frühbucher-Gutschein bei Buchungen ab 600 €; bestimmte Reisetermine sind davon ausgenommen.

Neben den Preisvorteilen erhalten Passagiere, die zwischen dem 1. Juni und dem 30. September über die deutsche Website oder App von T'way Air buchen, beim Check-in ein exklusives Willkommenspaket – darunter eine NAMANE-Karte und einen Reiseführer für Korea. Die Sets werden am Abreisetag am Check-in-Schalter von T'way Air am Frankfurter Flughafen (Terminal 3) verteilt, und zwar an die ersten 2.000 Passagiere, solange der Vorrat reicht.

Die NAMANE-Karte eröffnet Ihnen in Korea eine Reihe zusätzlicher Vorteile. Karteninhaber erhalten 20 % Sofort-Cashback auf Offline-Zahlungen bei teilnehmenden Anbietern – darunter rund 267 Restaurants, die im Rahmen der Programme „K-Local Gourmet" und „Century-Old Restaurant" ausgewählt wurden, sowie etwa 550 Einzelhandelsgeschäfte, darunter Olive Young, Daiso und Musinsa.

Den vollständigen Flugplan, die Bedingungen für Gutscheine und Informationen zur Buchung finden Sie unter twayair.com. T'way Air fliegt derzeit 60 Ziele weltweit an.

Informationen zu T'way Air (Umfirmierung in Trinity Airways)

T'way Air Co., Ltd. ist eine südkoreanische Billigfluggesellschaft (LCC), die seit 2010 tätig ist und Ziele in Ostasien, Südostasien, Zentralasien, Ozeanien, Europa und Nordamerika anfliegt. Nach der Zustimmung der Aktionäre und der behördlichen Genehmigung durch das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr wird T'way Air in Trinity Airways Co., Ltd. umbenannt. Die neue Marke wird ihren Betrieb aufnehmen, sobald alle nationalen und internationalen Genehmigungen vorliegen; der offizielle Starttermin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Alle bestehenden Buchungen behalten ihre Gültigkeit, und von den Passagieren sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter twayair.com.

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