T'way Air et l'Office national du tourisme coréen s'associent pour mener une campagne estivale « Francfort-Corée »

Réservez avant le 30 juin pour bénéficier de réductions sur les billets, d'une carte NAMANE et d'avantages dans plus de 800 établissements à travers la Corée

FRANCFORT, Allemagne, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- T'way Air s'est associée à l'Office national du tourisme coréen (KTO) pour lancer une campagne estivale sur sa liaison Francfort-Séoul (Incheon). L'été est l'une des périodes les plus animées pour découvrir la Corée, et cette campagne vous garantit un voyage inoubliable dès votre première réservation.

Les offres suivantes sont disponibles pour les réservations sur la liaison Francfort-Séoul (Incheon) jusqu'au 30 juin, pour des voyages valables jusqu'au 24 octobre 2026 :

T’way Air and Korea Tourism Organization Team Up for Frankfurt-Korea Summer Campaign

Jusqu'à 19 % de réduction avec le code promo JUN26 , valable sur les vols Francfort-Séoul (Incheon).

avec le code promo , valable sur les vols Francfort-Séoul (Incheon). Bon de réduction de 30 € sur les réservations d'un montant minimum de 500 € ; certaines dates de voyage sont exclues.

sur les réservations d'un montant minimum de 500 € ; certaines dates de voyage sont exclues. Bon de réduction de 50 € sur les réservations d'un montant minimum de 600 € ; certaines dates de voyage sont exclues.

En plus des réductions sur les billets, les passagers qui réservent via le site web ou l'application allemande de T'way Air entre le 1er juin et le 30 septembre recevront un kit de bienvenue exclusif lors de l'enregistrement, comprenant une carte NAMANE et un guide de voyage sur la Corée. Les kits sont distribués au comptoir d'enregistrement de T'way Air à l'aéroport de Francfort (Terminal 3) le jour du départ, dans la limite des 2 000 premiers passagers et jusqu'à épuisement des stocks.

La carte NAMANE vous donne accès à toute une série d'avantages supplémentaires une fois en Corée. Les titulaires de la carte bénéficient d'une remise immédiate de 20 % sur leurs paiements effectués en magasin dans les établissements participants, soit environ 267 restaurants sélectionnés dans le cadre des programmes « K-Local Gourmet » et « Restaurants centenaires », ainsi que quelque 550 points de vente, dont Olive Young, Daiso et Musinsa.

Pour consulter les horaires complets des vols, les conditions d'utilisation des coupons et les modalités de réservation, rendez-vous sur twayair.com. T'way Air dessert actuellement 60 destinations à travers le monde.

À propos de T'way Air (qui change de nom pour devenir Trinity Airways)

T'way Air Co., Ltd. est une compagnie aérienne à bas prix (LCC) sud-coréenne en activité depuis 2010, qui dessert des destinations en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Océanie, en Europe et en Amérique du Nord. Après avoir obtenu l'accord des actionnaires et l'autorisation réglementaire du ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, T'way Air change de nom pour devenir Trinity Airways Co., Ltd. La nouvelle marque sera mise en service dès que toutes les autorisations nationales et internationales auront été obtenues ; la date officielle de lancement sera annoncée en temps voulu. Toutes les réservations existantes restent valables et aucune démarche n'est requise de la part des passagers. Pour plus d'informations, rendez-vous sur twayair.com.

Contact avec les médias

Relations publiques de T'WAY AIR

[email protected]

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