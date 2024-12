Unaprol und France Olive: Eine Partnerschaft zur Förderung von extra nativem Olivenöl

BERLIN, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Bedeutung von Qualität und Herkunft bei Lebensmitteln wächst kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund haben sich Unaprol und France Olive zusammengetan, um hochwertiges Olivenöl, zertifiziert durch anerkannte Qualitätssysteme wie g.g.A., g.U. und BIO, zu fördern. Dieses besondere Produkt steht als Symbol für die mediterrane Ernährung und die europäische Spitzenqualität in der Lebensmittelbranche.

UE, Unaprol, France Olive, Extra Virgin Olive Oil (PRNewsfoto/France Olive,Unaprol)

Das Ziel der Initiative ist es, Verbraucher und Gastronomen innerhalb und außerhalb der EU für die Bedeutung von Qualitätssystemen sowie den kulinarischen und ernährungsphysiologischen Mehrwert von Olivenöl zu sensibilisieren. Im Fokus steht dabei die Vielfalt der Aromen von italienischen und französischen Olivenölen, die durch ihre geografische Herkunft und die verwendeten Olivensorten geprägt sind.

Ein ganzheitlicher Ansatz mit klaren Schwerpunkten

Verbreitung der Olivenölkultur: Ziel ist es, ein breites Publikum mit den einzigartigen Eigenschaften von zertifiziertem extra nativem Olivenöl vertraut zu machen. Der Fokus liegt auf der vielseitigen Anwendung in der Küche und den positiven gesundheitlichen Effekten dieses Produkts. Entwicklung innovativer Rezepte: Neue Rezepte wurden kreiert, um die aromatische Vielfalt von extra nativen Olivenölen hervorzuheben und durch originelle Kombinationen zu begeistern. Ziel ist es, die Kreativität von Köchen und Verbrauchern zu fördern und einen bewussteren sowie vielseitigeren Konsum von Olivenöl zu inspirieren.

France Olive : Ein kulinarisches Projekt in Nyons

In Zusammenarbeit mit "La Maison des Huiles d'Olive et Olives de France" hat France Olive ein innovatives kulinarisches Projekt in Nyons ins Leben gerufen. Dieses Projekt feiert die außergewöhnliche aromatische Vielfalt französischer g.g.A.-zertifizierter Olivenöle und erkundet ihre Vielseitigkeit in der Küche.

Ein besonderes Highlight ist ein Rezeptbuch, welches die kulinarischen Möglichkeiten dieser Olivenöle aufzeigt und der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Unaprol hat ebenfalls ein Rezeptbuch für italienische Olivenöle entwickelt. Dieses wurde mit wissenschaftlicher Unterstützung der EVOO SCHOOL Foundation realisiert, um den Olivensektor kulturell weiterzuentwickeln. Besonders im Fokus steht dabei die Kombination von Speisen und Öl – ein Schlüsselaspekt, um Verbrauchern und Gastronomen die besten Eigenschaften von extra nativem Olivenöl näherzubringen.

Das ehrgeizige Projekt zielt darauf ab, einen echten kulturellen Austausch zu fördern, die kulinarischen Traditionen Frankreichs und Italiens hervorzuheben und gleichzeitig Küchenliebhaber weltweit zu inspirieren.

Diese Initiative wurde im Rahmen der Betriebspläne 2024 finanziert, gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 2021/2115 und 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021, Artikel 47-1-f. Sie umfasst Maßnahmen zur Förderung, Kommunikation und Vermarktung, einschließlich Aktivitäten zur Sensibilisierung der Verbraucher für die Qualitätssysteme der Union und die Bedeutung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung.

Besuchen Sie folgende Webseiten, um die Rezepte herunterzuladen:

Quellenverzeichnis

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2581125/immagine_articoli_DE.jpg