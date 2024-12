Unaprol et France Olive: un partenariat pour valoriser l'huile d'olive extra vierge

BRUXELLES, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans un marché alimentaire de plus en plus soucieux de la qualité et de l'origine, Unaprol et France Olive ont uni leurs forces pour promouvoir l'huile d'olive de haute qualité certifiée par des systèmes de qualité reconnus (AOP, IGP, agriculture biologique de l'UE), symbole du mode de vie méditerranéen et pierre angulaire du patrimoine culinaire européen.

Leur objectif commun est de créer une plateforme pour sensibiliser les consommateurs et les restaurateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, à l'importance des régimes de qualité, ainsi qu'à la valeur nutritionnelle et au potentiel d'association culinaire de l'huile d'olive. En particulier, le projet vise à présenter la riche diversité aromatique des huiles AOP, IGP, biologiques et traçables d'Italie et de France, en mettant l'accent sur leurs origines géographiques uniques et sur les variétés d'olives utilisées pour leur production.

Un effort intégré axé sur :

Diffuser la culture de l'huile d'olive : sensibiliser aux attributs uniques des huiles d'olive extra vierges certifiées de haute qualité, en soulignant leurs différentes utilisations culinaires et leurs avantages avérés pour la santé

sensibiliser aux attributs uniques des huiles d'olive extra vierges certifiées de haute qualité, en soulignant leurs différentes utilisations culinaires et leurs avantages avérés pour la santé Développer des recettes innovantes: de nouvelles recettes ont été élaborées pour mettre en valeur les différentes variétés d'huile d'olive extra vierge , en proposant des accords originaux et surprenants. L'objectif est d'inspirer la créativité des chefs et des consommateurs tout en encourageant une consommation plus informée et différente de l'huile d'olive.

France Olive, en coopération avec La Maison des Huiles d'olive et Olives de France, située dans la ville pittoresque de Nyons, s'est lancée dans un projet culinaire innovant et fascinant. Cette initiative vise à célébrer l'extraordinaire diversité aromatique des huiles d'olive et des olives AOP françaises en explorant leur polyvalence en cuisine et en compilant un livre de recettes qui révèle tout leur potentiel gastronomique.

Unaprol, pour les huiles italiennes, a créé un livre de recettes avec le soutien scientifique de la Fondation EVOO SCHOOL. Cet effort vise à faire progresser le secteur de l'huile d'olive grâce à un projet culturel axé en particulier sur les accords mets-huile, un aspect crucial pour permettre aux consommateurs et aux restaurateurs d'apprécier pleinement et de mettre en valeur les caractéristiques de l'huile d'olive vierge extra.

Ce projet ambitieux vise à promouvoir un échange culturel significatif, en célébrant les traditions culinaires françaises et italiennes tout en inspirant les amateurs de cuisine du monde entier.

Cette activité a été financée par les plans opérationnels 2024 au titre des règlements (UE) n° 2021/2115 et 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, en date du 2 décembre 2021, article 47-1-f, intitulé " Promotion, communication et marketing, y compris les actions et activités visant à sensibiliser les consommateurs aux régimes de qualité de l'Union et à l'importance d'un régime alimentaire sain et équilibré. "

