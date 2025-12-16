Unaprol und France Olive Production: eine Partnerschaft zur Aufwertung von nativem Olivenöl extra

BERLIN, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In einem Umfeld, in dem Qualität und Herkunft von Lebensmitteln immer mehr im Fokus stehen, haben sich Unaprol und France Olive Production zusammengeschlossen, um hochwertiges Olivenöl zu fördern, das durch anerkannte Qualitätssysteme (DOP, IGP, BIO) zertifiziert ist, ein Produkt, das symbolisch für die mediterrane Ernährung und die Exzellenz der europäischen Agrar- und Ernährungswirtschaft steht.

Das gemeinsame Ziel war es, ein Instrument zu schaffen, um Verbraucher/Gastronomen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union für die Bedeutung von Qualitätssystemen und den Nährwert und die gastronomischen Kombinationsmöglichkeiten von Olivenöl zu sensibilisieren. Insbesondere soll die aromatische Vielfalt der italienischen und französischen DOP/IGP/BIO/ RÜCKVERFOLGBAREN-Öle hervorgehoben werden, die mit ihrer geografischen Herkunft und den verwendeten Olivensorten zusammenhängt.

Eine integrierte Maßnahme mit folgenden Zielen:

Verbreitung der Olivenölkultur: Die einzigartigen Eigenschaften von hochwertigen nativen Olivenölen extra sollen der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, wobei ihre Vielseitigkeit in der Küche und ihre gesundheitlichen Vorteile hervorgehoben werden.

Entwicklung innovativer Rezepte: Es wurden neue Rezepte kreiert, die die verschiedenen Sorten von nativem Olivenöl extra zur Geltung bringen und originelle und überraschende Kombinationen vorschlagen. Ziel ist es, die Kreativität von Köchen/Verbrauchern anzuregen und einen bewussteren und vielfältigeren Konsum von Olivenöl zu fördern.

France Olive Production hat in Zusammenarbeit mit La Maison des Huiles d'olive et Olives de France, das sich in der malerischen Stadt Nyons befindet, ein innovatives und faszinierendes kulinarisches Projekt ins Leben gerufen. Ziel ist es, die außergewöhnliche aromatische Vielfalt der französischen Olivenöle und Oliven mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) zu feiern, ihre Vielseitigkeit in der Küche zu erkunden und durch die Erstellung eines Kochbuchs der breiten Öffentlichkeit das gesamte gastronomische Potenzial der Öle zu offenbaren.

Unaprol für italienische Öle hat das Kochbuch mit wissenschaftlicher Unterstützung der Stiftung EVOO SCHOOL erstellt, deren Ziel es ist, den Olivenanbau durch ein Kulturprojekt voranzubringen, insbesondere im Hinblick auf die Kombination von Speisen und Ölen, ein entscheidender Aspekt, damit Verbraucher/Gastronomen die Eigenschaften von nativem Olivenöl extra besser schätzen und hervorheben können.

Dieses ehrgeizige Projekt zielt darauf ab, einen echten kulturellen Austausch zu fördern, indem es die kulinarische Tradition Frankreichs und Italiens aufwertet und gleichzeitig Kochbegeisterte aus aller Welt inspiriert.

Diese Aktivität wurde durch die operationellen Pläne 2025 gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 2021/2115 und 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021, Art. 47(1)(f), finanziert. "Absatzförderung, Kommunikation und Vermarktung, einschließlich Maßnahmen und Tätigkeiten, die insbesondere darauf abzielen, die Verbraucher für die Qualitätsregelungen der Union und die Bedeutung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung zu sensibilisieren".

