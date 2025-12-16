Unaprol et France Olive Production: une alliance pour valoriser l'huile d'olive extra vierge

BRUXELLES, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans un contexte où la qualité et l'origine des produits alimentaires font l'objet d'une attention croissante, Unaprol et France Olive Production ont uni leurs forces pour promouvoir l'huile d'olive de haute qualité certifiée par des systèmes de qualité reconnus (AOP, IGP, BIO), un produit emblématique du régime méditerranéen et de l'excellence agroalimentaire européenne.

L'objectif commun était de créer un outil visant à sensibiliser les consommateurs/restaurateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, à l'importance des systèmes de qualité et à la valeur nutritionnelle et gastronomique de l'huile d'olive. Il s'agit en particulier de valoriser la diversité aromatique des huiles AOP/IGP/BIO/TRACÉES italiennes et françaises, liée à leur origine géographique et aux variétés d'olives utilisées.

Une action intégrée visant à:

Diffuser la culture de l'huile d'olive: faire connaître au grand public les caractéristiques uniques des huiles extra vierges de haute qualité certifiée, en soulignant leur polyvalence en cuisine et leurs bienfaits pour la santé.

faire connaître au grand public les caractéristiques uniques des huiles extra vierges de haute qualité certifiée, en soulignant leur polyvalence en cuisine et leurs bienfaits pour la santé. Développer des recettes innovantes: de nouvelles recettes ont été créées pour mettre en valeur les différentes variétés d'huile d'olive extra vierge, en proposant des associations originales et surprenantes. L'objectif est de stimuler la créativité des cuisiniers/consommateurs et d'encourager une consommation plus consciente et variée de l'huile d'olive.

France Olive Production, en collaboration avec La Maison des Huiles d'olive et Olives de France, située dans la pittoresque ville de Nyons, s'est lancée dans un projet culinaire innovant et fascinant. L'objectif est de célébrer l'extraordinaire diversité aromatique des huiles d'olive et des olives AOP françaises, en explorant leur polyvalence en cuisine et en rédigeant un livre de recettes qui révèle au grand public tout le potentiel gastronomique des huiles.

Unaprol pour les huiles italiennes a réalisé le livre de recettes avec le soutien scientifique de la Fondation EVOO SCHOOL, qui a pour objectif de faire progresser le secteur oléicole à travers un projet culturel axé en particulier sur les accords mets-huiles, un aspect crucial pour permettre aux consommateurs/restaurateurs d'apprécier au mieux et de mettre en valeur les caractéristiques de l'huile d'olive extra vierge.

Ce projet ambitieux vise à promouvoir un véritable échange culturel, en valorisant les traditions culinaires françaises et italiennes, tout en inspirant les passionnés de cuisine du monde entier.

Cette activité a été financée dans le cadre des plans opérationnels 2025, règlements (UE) n° 2021/2115 et 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, art. 47(1)(f) "Promotion, communication et commercialisation, y compris les actions et activités visant notamment à sensibiliser davantage les consommateurs aux régimes de qualité de l'Union et à l'importance d'une alimentation saine et équilibrée".

Les recettes peuvent être téléchargées à partir du lien:

https://unaprolfranceolive.eu/fr/

