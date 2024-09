Unbegrenzte Intelligenz｜Dekodierung von Desay SV Internationalisierungsstrategie

HUIZHOU, China, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Desay SV (002920.SZ), eines der führenden Unternehmen für Mobilitätstechnologie, veranstaltete das 4. Technologiefestival in Verbindung mit dem ersten Medientag unter dem Motto „Unbegrenzte Intelligenz". Im Rahmen dieser Veranstaltung führten der Vorstandsvorsitzende und Präsident Gao Dapeng sowie der Geschäftsführer Xu Jian aufschlussreiche Gespräche mit Vertretern der Fachmedien, in deren Mittelpunkt die Internationalisierungsstrategie stand. Auf dem Technologiefestival wurde außerdem eine breite Palette an intelligenten Mobilitätslösungen von Desay SV vorgestellt. Mit einer beeindruckenden Palette von mehr als 30 Produkten, darunter bereichsübergreifende Integrationsplattformen und Sensorlösungen für intelligentes Fahren, erhielten die Besucher einen Einblick in die Welt der intelligenten Mobilität.

Nachhaltiges Wachstum durch Langfristigkeit

In der Halbjahresbilanz von Desay SV für das Jahr 2024 gab das Unternehmen einen Umsatz von 11,69 Milliarden RMB bekannt, was einem Anstieg von 34,02 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen hat die Herausforderungen der Konjunktur- und Branchenschwankungen erfolgreich gemeistert und einen langfristig stabilen Aufwärtstrend bei den Einnahmen beibehalten. Xu Jian führt den Erfolg auf die langfristig ausgerichtete Unternehmensphilosophie zurück, die es Desay SV ermöglicht, strategische Wendepunkte effektiv zu bewältigen. Mit der Vision, „der bevorzugte Partner bei der Mobilitätsumstellung zu sein", bleibt Desay SV seinem strategischen Fokus treu und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um das Produktangebot stetig zu verbessern.

Gao Dapeng bringt die strategische Ausrichtung von Desay SV mit dem Ethos „dem Trend folgen, zusammenarbeiten und proaktiv sein" auf den Punkt. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens, die Anforderungen des Marktes und der Branche zu verstehen, wertvolle Einblicke zu geben, die Kundenzufriedenheit sicherzustellen und den Wert der gesamten Industriekette zu steigern.

Innovation und Technologie

Das diesjährige Technologiefestival präsentierte die vielfältigen, effizienten und greifbaren innovativen Lösungen von Desay SV.

Mehr als 30 hochmoderne Produkte wurden vor Ort präsentiert, darunter die neuesten Entwicklungen in beliebten Bereichen wie kabinenintegrierte Domain Controller, End-Cloud-LLM-Lösung für Sprachassistenten, MindRelief Halo (ein Headset gegen Reisekrankheit) usw., sowie Informations- und Unterhaltungssysteme für die Fahrzeugkabine, Domain Controller, intelligente Fahrsensoren und andere Produkte.

Zudem entwickelt sich die Technologie rasant. Schlüsselprodukte wie die Central Computing Platform, der Cabin Domain Controller und der Intelligent Driving Domain Controller wurden in verschiedenen Versionen auf den Markt gebracht, wobei die Grenzen der Leistung und der Architektur immer weiter verschoben wurden, um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden.

Das Festival bot auch praktische Fahrerfahrungen mit Fahrzeugen, die mit der Desay SV-Technologie ausgestattet sind, wie dem Wey Blue Mountain von GWM, dem Hyper HT von GAC AION und dem EXEED von Chery.

Desay SV ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Mobilitätstechnologie mit Forschungs- und Entwicklungs- sowie Serviceniederlassungen in Deutschland, Japan, Singapur, Spanien, USA und weiteren Ländern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die effiziente Integration von Smart Cabin, Smart Drive und Smart Service. Desay SV blickt auf 38 Jahre Erfahrung zurück und hat sich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualitätsmanagement und intelligente Fertigung ausgezeichnet. Durch kontinuierliche Innovation und umfassende Kompetenzen hat Desay SV sich das langfristige Vertrauen globaler Kunden verdient, darunter Chery, Geely, SAIC, Toyota, Volkswagen, Volvo und mehr. Dank ihnen belegt Desay SV Platz 74 der Top 100 globalen Autozulieferer laut Automotive News 2024.

