UNISOC 5G/4G-Plattform auf Android 13 aktualisiert, das SC9863A-Smartphone wurde von Google zum Benchmark-Referenzgerät

SHANGHAI, 25. August 2022 /PRNewswire/ -- UNISOC hat heute bekannt gegeben, dass die ersten 5G- und 4G-Plattformen, einschließlich T820, T770, T760, T616, T612 und T606, ab dem 15. August Android 13 auf neuen Geräten unterstützen werden. Andere 5G- und 4G-Plattformen werden im Laufe des Jahres auf Android 13 umgestellt. Mit der Fertigstellung eines System-Upgrades der neuen Generation auf Multiprozess- und Multiplattform-Plattformen hat die F&E-Stärke von UNISOC ein höheres Niveau erreicht

Gleichzeitig wurde das UNISOC SC9863A Smartphone zum Benchmark-Referenzgerät für Android 13 (Go Edition). UNISOC hat mit Google zusammengearbeitet und vor der Veröffentlichung Software-Leistungstests und Kompatibilitätstests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Hardware-Produkte perfekt mit der neuen Generation des Android-Systems kompatibel und leistungsfähig sind. Andere Entwickler und Hersteller von Mobilgeräten können sich an der Konfiguration und der Leistungsbasis des Referenzgeräts orientieren. Ab Android 13 übernimmt das Go-Edition-Terminal vollständig die Mainline-Module von Android, was Endbenutzern die Aktualisierung von Modulen erleichtert und gleichzeitig die Sicherheit verbessert.

Das neue Android 13 System verbessert den Datenschutz und die Sicherheit weiter, indem es Nutzern mehr Kontrolle darüber gibt, welche persönlichen Informationen sie freigeben und auf welche Dateien Apps zugreifen können. Android 13 verbessert auch das Erlebnis auf Tablets und Geräten mit großen Bildschirmen durch die Einführung neuer Multitasking-Funktionen. Zu den weiteren Aktualisierungen gehören verbesserte App-Erlebnisse für mehrsprachige Nutzer, die Unterstützung von Low-Power-Audio und mehr.

Um Updates auf Android 13 besser unterstützen zu können, bietet UNISOC vorgetestete, vorzertifizierte und vollständig kompatible Android 13-Lösungen für OEMs und ODMs aus einer Hand an und unterstützt Sicherheitspatches innerhalb des Android-Lebenszyklus. Die OEMs und ODMs der UNISOC-Plattform haben die Kosten gesenkt und gleichzeitig die Schritte und Ressourcen für System-Upgrades vereinfacht. UNISOC wird außerdem eine spezielle Schulung zu Android 13 veranstalten, um OEMs und ODMs, die die UNISOC-Plattform nutzen, technische Unterstützung beim Upgrade auf die neue Systemgeneration zu bieten, sodass Kunden mit weniger Ressourcen zügig ein System-Upgrade durchführen können.

Als eines der wenigen Unternehmen weltweit, das alle Kommunikationstechnologien wie 2G/3G/4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, TV FM und Satellitenkommunikation vollständig beherrscht, hat UNISOC stets an technologischer Innovation festgehalten und sich langfristig am Android Open Source Project (AOSP) beteiligt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unte: https://www.unisoc.com/

SOURCE UNISOC