Avec la mise à niveau de la plateforme 5G/4G d'UNISOC vers Android 13, le smartphone SC9863A est devenu une machine de référence par Google

SHANGHAI, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, UNISOC a annoncé que les plateformes 5G et 4G, y compris les T820, T770, T760, T616, T612 et T606, sont prêtes à prendre en charge Android 13 sur les nouveaux appareils à compter du 15 août. D'autres plateformes 5G et 4G seront mises à niveau pour prendre en charge Android 13 plus tard cette année. En réalisant la mise à niveau d'un système de nouvelle génération sur des plateformes multi-processus et multi-plateformes, la force de R&D d'UNISOC a atteint un niveau supérieur.

Dans le même temps, le smartphone UNISOC SC9863A est devenu un appareil de référence pour Android 13 (Go Edition). UNISOC a coopéré avec Google et a effectué des réglages de performances logicielles et des tests de compatibilité avant le lancement pour s'assurer que les produits matériels sont parfaitement compatibles et performants avec le système Android de nouvelle génération. D'autres développeurs et fabricants de téléphones mobiles peuvent suivre la configuration et les performances de base de l'appareil de référence. À partir d'Android 13, le terminal Go Edition adopte pleinement les modules de la ligne principale d'Android, ce qui facilite la mise à jour des modules pour les utilisateurs finaux tout en améliorant la sécurité.

Le nouveau système Android 13 améliore encore la confidentialité et la sécurité en donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur les informations personnelles qu'ils partagent et sur les fichiers auxquels les applications peuvent accéder. Android 13 améliore également l'expérience sur les tablettes et les appareils à grand écran en introduisant de nouvelles fonctionnalités multitâches. D'autres mises à niveau comprennent des expériences d'application améliorées pour les utilisateurs multilingues, l'ajout de la prise en charge de l'audio à faible puissance, etc.

Afin de mieux prendre en charge les mises à jour d'Android 13, UNISOC fournit des solutions Android 13 à guichet unique pré-testées, pré-certifiées et entièrement compatibles aux OEM et ODM, et assure la prise en charge des correctifs de sécurité dans le cadre du cycle de vie d'Android. Les OEM et ODM de la plateforme UNISOC ont réduit les coûts, tout en simplifiant les étapes et les ressources pour les mises à niveau du système. UNISOC organisera également une formation spéciale sur Android 13 pour fournir une assistance technique aux OEM et ODM utilisant la plateforme UNISOC pour passer au système de nouvelle génération, ce qui permettra aux clients de réaliser rapidement des mises à niveau du système en utilisant moins de ressources.

En tant que l'une des très rares entreprises au monde à maîtriser parfaitement les technologies de communication pour tout scénario, telles que les 2G/3G/4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, TV FM et communication par satellite, UNISOC a toujours adhéré à l'innovation technologique et participe depuis longtemps au projet Android Open Source (AOSP).

