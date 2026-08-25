Utility Global ernennt Erik Meuleman zum Chief Technology Officer, um die Kommerzialisierung der firmeneigenen H2Gen-Technologie voranzutreiben

Der Branchenexperte verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung von Dekarbonisierungstechnologien – von der Forschung bis zum kommerziellen Einsatz

HOUSTON, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global („Utility"), ein globales Unternehmen, das die wirtschaftliche Dekarbonisierung der Industrie vorantreibt, gab heute die Ernennung von Dr. Erik Meuleman zum Chief Technology Officer bekannt. Utility Global („Utility"), ein globales Unternehmen, das die wirtschaftliche Dekarbonisierung der Industrie vorantreibt, gab heute die Ernennung von Dr. Erik Meuleman zum Chief Technology Officer bekannt.

Erik Meuleman, Utility Global CTO

Herr Meuleman wechselt von ION Clean Energy zu Utility, wo er seit 2016 als CTO tätig war und die Umwandlung eines forschungsorientierten Unternehmens im Bereich der CO₂-Abscheidung in eine integrierte Produktentwicklungsorganisation mit Schwerpunkt auf der kommerziellen Umsetzung leitete. Er baute die Ingenieurs- und Forschungsabteilung von ION von sechs auf 25 Fachkräfte aus – ohne ungeplante Fluktuation – und leitete Optimierungsmaßnahmen auf Systemebene, durch die die Kosten für die CO₂-Abscheidung um 30 Prozent bei den Investitionsausgaben und um 15 Prozent bei den Betriebsausgaben gesenkt wurden, während der Bedarf an Lösungsmittelrückgewinnung um beeindruckende 90 Prozent reduziert wurde.

Zuvor leitete er bei der australischen „Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation" Teams von bis zu 25 Forschungsingenieuren und Wissenschaftlern, die Technologien zur Kohlenstoffabscheidung von der Konzeption bis zum Pilotmaßstab vorantrieben, und unterstützte dabei die Entwicklung von mehr als 15 Patenten und vier Pilotanlagen. Zu Beginn seiner Karriere initiierte und leitete er bei der niederländischen Organisation für angewandte wissenschaftliche Forschung (TNO) die Entwicklung von Trenntechnologien, darunter neue Destillations- und Pervaporationssysteme, im Rahmen multinationaler Forschungsprogramme. Meuleman promovierte in Chemieingenieurwesen an der Universität Twente in den Niederlanden.

„Erik hat zwei Jahrzehnte damit verbracht, Technologien aus dem Labor in den industriellen Betrieb zu übertragen – und genau diese Disziplin und Führungsstärke benötigen wir derzeit", sagte Parker Meeks, Chief Executive Officer von Utility. „Er hat bereits mehrmals Technologieunternehmen von Grund auf aufgebaut, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Erik die Fähigkeiten unseres hochqualifizierten technischen Teams weiter auszubauen, um die fortlaufende kommerzielle Einführung unseres firmeneigenen H2Gen weltweit voranzutreiben."

Utility ermöglicht es Industrieunternehmen, Wertpotenziale zu erschließen, indem sie die wirtschaftliche Nutzungsdauer bestehender Anlagen verlängern, Emissionen vermeiden oder reduzieren und die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsziele beschleunigen, um so zu einer saubereren Umwelt für unsere Gemeinden und die Welt beizutragen.

Während Utility zahlreiche kommerzielle Projekte vorantreibt und seine Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien ausbaut, wird Herr Meuleman die Technologieorganisation durch diese nächste Wachstumsphase führen.

„Was mich an Utility gereizt hat, ist die Kombination aus einer spannenden Technologie, die bereits in großem Maßstab funktioniert, und einem Team, das bereit ist, darauf aufbauend eine echte Ingenieursdisziplin zu etablieren", sagte Meuleman. „Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn damit verbracht, genau diese Art von Arbeit zu leisten: die Lücke zu schließen zwischen dem, was in Demonstrationsversuchen bewiesen wurde, und dem, was ein Kunde tatsächlich mit äußerster Zuversicht im industriellen Maßstab umsetzen kann."

Utility Global ist ein Portfoliounternehmen von Ara Partners, einer globalen Private-Equity- und Infrastruktur-Gesellschaft, die sich für die Dekarbonisierung der Industriewirtschaft einsetzt.

Informationen zu Utility Global

Utility Global ist ein Unternehmen, das sich mit der wirtschaftlichen Dekarbonisierung der Industrie befasst. Wir transformieren industrielle Betriebsabläufe, um Emissionen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden, indem wir Wasser ohne Stromverbrauch in sauberen Wasserstoff und Abgase in konzentriertes CO₂ umwandeln – und das alles, ohne dass unsere Kunden ihre bestehenden Anlagen ersetzen müssen. Utility schafft Mehrwert, indem es die wirtschaftliche Lebensdauer bestehender Anlagen verlängern. Unsere firmeneigene H2Gen®-Technologie wird weltweit kommerziell eingesetzt und ist für die hohen Anforderungen des industriellen Betriebs gerüstet. Utility verbindet tiefgreifende technische Innovationen mit einer Kultur der Neugier, Zusammenarbeit und Zielstrebigkeit.

Utility ist ein Portfoliounternehmen von Ara Partners, einer globalen Private-Equity- und Infrastruktur-Gesellschaft, die sich der Dekarbonisierung der Industrie widmet.

Weitere Informationen zu den Lösungen und Dienstleistungen von Utility finden Sie unter www.utilityglobal.com

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners wurde 2017 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der privaten Kapitalmärkte, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung der Industriewirtschaft liegt. Das Unternehmen investiert im Mittelstand im Rahmen von drei Strategien: Private Equity, Infrastruktur und Energie. Das Unternehmen skaliert kommerziell erprobte Dekarbonisierungslösungen, unterstützt die Unternehmen und die Infrastruktur, die deren Einführung ermöglichen, und reduziert Emissionen an der Quelle entlang der gesamten Wertschöpfungskette konventioneller Energien. Das Modell von Ara kombiniert Investitions-, Markt- und Richtlinien-Know-how, Projektumsetzung und betriebliche Optimierung sowie eine strenge CO₂-Bilanzierung, um Emissionen wirtschaftlich zu reduzieren und Wachstum im industriellen Maßstab zu erschließen. Das Unternehmen ist in Houston, Boston, Dublin und Washington D.C. tätig und verwaltete zum 31. März 2026 ein Vermögen von rund 8,2 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen zu Ara Partners finden Sie unter www.arapartners.com.