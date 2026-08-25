유틸리티 글로벌, 독자적 H2Gen 상업화 추진을 위해 에릭 뮬레만을 최고 기술 책임자로 영입

업계 베테랑 출신의 전문가로서 연구 단계부터 상용 배치에 이르기까지 탈탄소화 기술을 발전시킨 20년 이상의 경력 보유

휴스턴, 2026년 8월 25일 /PRNewswire/ -- 경제적인 산업 탈탄소화를 지원하는 글로벌 기업 유틸리티 글로벌(Utility Global, 이하 '유틸리티')이 8월 25일, 에릭 뮬레만(Erik Meuleman) 박사를 최고 기술 책임자로 선임했다고 발표했습니다. 뮬레만 박사는 유틸리티의 독자적인 H2Gen® 기술이 입증된 기술에서 광범위한 상업적 배치 단계로 빠르게 도약하는 시점에 합류하게 됐으며, 초기 연구 단계부터 상업적으로 준비된 시스템에 이르기까지 분리 및 탄소 포집 기술을 발전시킨 20년 이상의 경험을 갖추고 있습니다.

뮬레만 박사는 아이온 클린 에너지(ION Clean Energy)에서 유틸리티에 합류했으며, 이곳에서 2016년부터 CTO로 재직하며 연구 중심의 탄소 포집 기업을 상업적 배치에 초점을 맞춘 통합 제품 개발 조직으로 전환하는 작업을 주도했습니다. 계획되지 않은 인력 이탈 없이 아이온의 엔지니어링 및 과학 조직을 6명에서 25명으로 성장시켰고 시스템 차원의 최적화 노력을 주도해 포집 비용을 자본 지출 측면에서 30%, 운영 지출 측면에서 15% 개선했으며, 용매 재생 필요성 또한 무려 90%까지 감소했습니다.

Erik Meuleman, Utility Global CTO

뮬레만 박사는 오스트레일리아 연방과학산업연구기구(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)에서 최대 25명의 연구 엔지니어와 과학자로 구성된 팀을 이끌며 초기 단계부터 파일럿 규모에 이르기까지 탄소 포집 기술을 발전시켰고, 15건이 넘는 특허와 4개의 파일럿 플랜트 개발을 지원한 바 있습니다. 경력 초기에는 네덜란드응용과학연구기구(Netherlands Organization for Applied Scientific Research)에서 여러 국가가 참여하는 연구 프로그램 전반에서 새로운 증류 및 침투 증발 시스템을 포함한 분리 기술의 개발을 주도했습니다. 뮬레만 박사는 네덜란드 트벤테 대학교에서 화학공학 박사학위를 받았습니다.

유틸리티의 파커 믹스(Parker Meeks) 최고경영자는 "에릭은 20년간 기술을 실험실에서 꺼내어 실제로 가동되는 산업 현장으로 옮기는 업무를 맡았으며, 이는 바로 지금 우리가 필요로 하는 규율과 리더십"이라고 말했습니다. 이어 "그는 여러 차례 기술 조직을 처음부터 구축해 온 경험이 있으며, 당사는 에릭과 함께 우리의 첨단 기술팀이 전 세계에서 독자적인 H2Gen의 지속적인 상업적 배치를 가속화할 수 있는 역량을 강화할 수 있기를 기대하는 중"이라고 덧붙였습니다.

유틸리티는 기존 자산의 경제적 수명을 연장하고 배출가스를 줄이거나 제거하며, 지역사회와 전 세계를 위한 더 깨끗한 환경을 지원하기 위해 지속가능성 및 탈탄소화 목표를 향한 진전을 가속화함으로써 산업 기업들이 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.

유틸리티가 여러 상업 프로젝트를 추진하고 북미, 유럽, 아시아 전역으로 사업 영역을 확장함에 따라, 뮬레만 박사는 이번 성장 단계에서 기술 조직을 주도할 예정입니다.

뮬레만 박사는 "유틸리티에 매력을 느낀 이유는 이미 대규모로 작동하는 흥미로운 기술과, 그 기술을 중심으로 진정한 엔지니어링 규율을 구축할 준비가 된 팀이 결합되어 있었기 때문"이라고 말했습니다. 이어 "경력 전반에 걸쳐, 시범 단계에서 입증된 것과 고객이 산업 규모에서 극도의 확신을 갖고 실제로 운영할 수 있는 것 사이의 간극을 좁히는 작업을 수행해 왔습니다"라고 덧붙였습니다.

유틸리티 글로벌은 산업 경제의 탈탄소화를 추진하는 글로벌 사모펀드 및 인프라 투자사인 아라 파트너스(Ara Partners)의 포트폴리오 기업입니다.

유틸리티 글로벌 소개

유틸리티 글로벌은 경제적인 산업 탈탄소화 기업입니다. 우리는 고객들이 기존 자산을 교체할 필요 없이, 전기 없이 물을 청정 수소로 전환하고 배기가스를 농축된 CO₂로 전환함으로써 산업 운영을 변화시켜 배출량을 줄이거나 제거합니다. 유틸리티는 기존 자산의 경제적 수명을 연장함으로써 가치를 창출합니다. 당사의 독자적인 H2Gen® 기술은 전 세계적으로 상업적 배치가 이뤄지고 있으며, 산업 운영의 엄격한 요구사항을 충족할 준비가 되어 있습니다. 유틸리티는 깊이 있는 기술 혁신과 호기심, 협업, 목적의식이 담긴 문화를 결합합니다.

유틸리티는 산업 경제의 탈탄소화를 추진하는 글로벌 사모펀드 및 인프라 투자사인 아라 파트너스의 포트폴리오 기업입니다.

유틸리티의 솔루션과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.utilityglobal.com에서 확인할 수 있습니다.

아라 파트너스 소개

2017년 설립된 아라 파트너스는 산업 경제의 탈탄소화에 주력하는 글로벌 사모 시장 투자사입니다. 회사는 사모펀드, 인프라 및 에너지라는 세 가지 전략을 통해 중견기업 시장에 투자합니다. 회사는 상업적으로 입증된 탈탄소화 솔루션의 규모를 확장하고, 이러한 솔루션의 도입을 가능하게 하는 기업과 인프라를 지원하며, 기존 에너지 가치사슬 전반에서 배출원 자체의 배출량을 경제적으로 줄이고 산업적 규모에서 성장을 주도합니다. 아라의 사업 모델은 투자, 시장 및 정책 전문성, 프로젝트 실행과 운영 최적화, 그리고 엄격한 탄소 회계를 결합합니다. 회사는 휴스턴, 보스턴, 더블린, 워싱턴 D.C.에서 사업을 운영하고 있으며, 2026년 3월 31일 기준 약 82억 달러의 운용자산을 보유하고 있습니다.

www.arapartners.com에서 아라 파트너스에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

SOURCE Utility Global