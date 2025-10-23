Valour Inc. bringt Sky (SKY) ETP an der Spotlight-Börse auf den Markt und erreicht damit 100 gelistete ETPs

100. gelisteter ETP: Valour Sky (SKY) SEK ETP (ISIN CH1108681516) ist jetzt an der schwedischen Spotlight-Börse notiert und markiert damit das hundertste börsengehandelte Produkt von Valour in Europa.





Darum handelt es sich bei SKY: SKY ist der Governance-Token des Sky-Ökosystems, dem Nachfolger von MakerDAO, der zur Abstimmung über Parameter und Roadmap-Entscheidungen für seine Stablecoin- und besicherte Kreditvergabestruktur verwendet wird. Das ETP bietet Anlegern einen regulierten Zugang zu einem Blue-Chip-DeFi-Governance-Wert.





Meilenstein und Führung: Mit dieser Notierung erreicht Valour sein Jahresendziel von hundert ETPs und verfügt weiterhin über die weltweit größte Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte an wichtigen Handelsplätzen, darunter Spotlight, Börse Frankfurt, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange und Euronext.

TORONTO, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), ihr 100. börsengehandeltes Produkt an der schwedischen Spotlight-Börse notiert hat:

Valour Sky (SKY) SEK ETP - ISIN: CH1108681516



Informationen zu SKY

SKY ist der Governance-Token des Sky-Ökosystems (Nachfolger von MakerDAO) und wird für die Teilnahme an der Protokoll-Governance innerhalb der Stablecoin- und besicherten Kreditvergabestruktur der Plattform benötigt. Die Inhaber helfen dabei, wichtige Parameter und Roadmap-Entscheidungen für das Ökosystem zu steuern, das sich auf robuste, überbesicherte Stablecoin-Mechanismen und die Integration realer Vermögenswerte in die dezentrale Finanzwelt konzentriert.

Mit der Notierung des Valour Sky (SKY) SEK ETP erreicht Valour 100 notierte ETPs an europäischen Börsen und festigt damit seine Position als Emittent mit der weltweit größten Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte.

100 ETP-Meilenstein erreicht

Mit der heutigen Notierung hat Valour sein Jahresziel von 100 notierten ETPs erreicht. Valour bietet weiterhin die größte Auswahl der Welt an ETPs für digitale Vermögenswerte an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen, darunter Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz), London Stock Exchange (England) und Euronext (Paris und Amsterdam). Das Angebot umfasst Layer-1- und Layer-2-Netzwerke, modulare Datenverfügbarkeit, Tokenisierungsinfrastruktur, Gaming- und Creator-Ökosysteme sowie Community-Tokens, die ein diversifiziertes Engagement innerhalb regulierter Marktbereiche ermöglichen.

Elaine Buehler, Head of Products bei Valour, kommentierte:

„Valour Sky (SKY) ist unser 100. Produkt und sagt viel darüber aus, wohin sich die Finanzwelt entwickelt. Wir verwandeln die leistungsstärksten Ideen der DeFi in etwas, das jeder in seinem Portfolio halten kann: reguliert, intuitiv und bereit für die Skalierung. SKY ist Teil eines neuen Finanznetzwerks, das Grenzen und Altsysteme überwindet. So sieht die nächste Ära des Investierens aus."

Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour, fügte hinzu:

„Das Erreichen von 100 Produkten mit SKY unterstreicht unser Engagement für Breite und Qualität in den nordischen Ländern. Wir erfüllen weiterhin die lokale Nachfrage nach transparenten, börsengehandelten Krypto-Engagements, indem wir führende Netzwerke und Governance-Assets auf vertraute, regulierte Schienen bringen."

Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von DeFi Technologies, sagte:

„Das Erreichen unseres Ziels von 100 ETPs ist mehr als nur eine Zahl. Es bestätigt die Disziplin unserer Produktentwicklung, das Vertrauen, das wir bei Anlegern gewonnen haben, und unser Engagement für einen regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten in großem Maßstab. Mit 100 ETPs und der weltweit größten Auswahl treten wir in die nächste Wachstumsphase ein, in der Breite, Qualität und Liquidität zusammenwirken, um den Zugang zu Kryptowährungen für alle zu vereinfachen."

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com .

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com .

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von Valour Sky (SKY); die Entwicklung des Sky-Protokolls; die Entwicklung zusätzlicher ETPs und die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische sowie soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

