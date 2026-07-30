VARON feiert seine „Brand Appreciation Days" mit bewährten Sauerstofflösungen in ganz Europa

PARIS, LONDON und BERLIN, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- VARON, ein Anbieter von Lösungen für die Atemwegsgesundheit, feiert die „Brand Appreciation Days" mit Schwerpunkt auf Produktqualität, Kundenvertrauen und seiner wachsenden Präsenz in Europa. Der VARON UK Brand Day ist ab sofort live. Im August folgt der Germany Brand Day, bei dem Kundinnen und Kunden zeitlich begrenzte Rabatte auf zuverlässige Lösungen zur Sauerstoffversorgung erhalten.

Da im Sommer mehr Aktivitäten im Freien und Familienfeiern auf dem Programm stehen, ist die Gesundheit der Atemwege für viele Haushalte nach wie vor ein wichtiges Thema. VARON setzt sein Engagement fort, zugängliche und zuverlässige Atemunterstützung durch innovative Lösungen anzubieten: den Heim-Sauerstoffkonzentrator und den tragbaren Sauerstoffkonzentrator, die auf Komfort, Sicherheit und den Gebrauch im Alltag ausgelegt sind.

Hochwertige Lösungen für den Alltag

Bei der Entwicklung der Sauerstoffkonzentratoren von VARON stehen Zuverlässigkeit, Komfort und eine benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund. Zu den im Rahmen der „Brand Appreciation Days"-Kampagne vorgestellten Produkten gehören:

Eine Mission, die auf Fürsorge und Verantwortung basiert

Das Engagement von VARON geht über die reinen Produkte hinaus. Das Unternehmen fördert das Bewusstsein für Atemgesundheit durch Aufklärung, Anleitungen zum sicheren Umgang mit Sauerstoff und gemeinnützige Initiativen.

Im Rahmen seiner Partnerschaft mit FOSSVI in Mexiko unterstützt VARON die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Atemunterstützung für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit chronischen Atemproblemen und bedürftige Familien.

Das Unternehmen arbeitet zudem kontinuierlich daran, seine verantwortungsvollen Praktiken durch die Entwicklung energieeffizienter Produkte, langlebige Konstruktionen, reduzierte Verpackungsmengen und Initiativen für nachhaltige Anlagen weiter zu verbessern.

Unterstützung für Kundinnen und Kunden in ganz Europa

Im Zuge des Ausbaus seiner Präsenz in Europa setzt sich die Marke VARON weiterhin dafür ein, durch mehrsprachige Serviceteams, transparente Garantieabläufe und verbesserte Logistiklösungen auf den europäischen Märkten ein vertrauenswürdiges Kundenerlebnis zu bieten.

Exklusives Angebot zum UK Brand Day

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Der Rabatt wird beim Checkout automatisch abgezogen. Zeitlich begrenztes Angebot, gültig während des VARON UK Brand Day.

Weitere Informationen zu den stationären und tragbaren Sauerstoffkonzentratoren von VARON erhalten Sie bei autorisierten Händlern in Deutschland, in Großbritannien sowie in Frankreich.

Medienkontakt:

Website: VARON Oxygen Concentrators

E-Mail: [email protected]