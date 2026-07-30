VARON célèbre les Journées de la marque en proposant des solutions d'oxygène fiables dans toute l'Europe

PARIS, LONDRES et BERLIN, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- VARON, fournisseur de solutions de bien-être respiratoire, célèbre les Journées de la marque en mettant l'accent sur la qualité de ses produits, la confiance de ses clients et sa présence européenne en pleine expansion. La journée de la marque VARON au Royaume-Uni est désormais en ligne, et la journée de la marque en Allemagne aura lieu en août, offrant aux clients des réductions à durée limitée sur des solutions fiables d'assistance en oxygène.

Alors que l'été est synonyme d'activités en plein air et de réunions familiales, le bien-être respiratoire reste une préoccupation importante pour de nombreux foyers. VARON poursuit sa mission visant à fournir une assistance respiratoire accessible et fiable grâce à des solutions innovantes en matière de concentrateurs d'oxygène à domicile et de concentrateurs d'oxygène portables, conçues pour offrir confort, sécurité et facilité d'utilisation au quotidien.

Des solutions de qualité conçues pour répondre aux besoins du quotidien

Les concentrateurs d'oxygène de VARON sont conçus en mettant l'accent sur la fiabilité, la praticité et la facilité d'utilisation. Les produits suivants sont mis en avant dans le cadre de la campagne Journées de la marque :

Une mission fondée sur le soin et la responsabilité

L'engagement de VARON va au-delà des produits. L'entreprise encourage la sensibilisation au bien-être respiratoire par le biais de formations, de conseils sur l'utilisation sûre de l'oxygène et d'initiatives communautaires.

Grâce à son partenariat avec FOSSVI au Mexique, VARON contribue à fournir des ressources d'assistance respiratoire aux personnes âgées, aux personnes souffrant de troubles respiratoires chroniques et aux familles en situation de précarité.

L'entreprise continue également à renforcer ses pratiques responsables grâce au développement de produits économes en énergie, à des conceptions durables, à la réduction des emballages et à des initiatives en faveur d'équipements durables.

Accompagner nos clients dans toute l'Europe

Alors que VARON renforce sa présence en Europe, la marque reste déterminée à offrir à ses clients une expérience de confiance grâce à des équipes de service multilingues, des procédures de garantie transparentes et des solutions logistiques optimisées sur l'ensemble des marchés européens.

Offre exclusive à l'occasion de la Journée privilège au Royaume-Uni

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Une réduction automatique est appliquée lors du paiement. Offre à durée limitée disponible à l'occasion de la journée de la marque VARON au Royaume-Uni.

Pour plus d'informations sur les concentrateurs d'oxygène à domicile et portables de VARON, veuillez vous adresser aux revendeurs agréés en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.

Relations avec les médias :

Site web : Concentrateurs d'oxygène VARON

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