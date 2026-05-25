VARON hebt Wellness für die Atemwege und aktives Altern vor Pfingsten in Deutschland hervor

LONDON und BERLIN, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Während VARON die Bedeutung der Atemwegsgesundheit während des bevorstehenden Pfingstfestes in Deutschland hervorhebt, ermutigen Gesundheitsexperten ältere Erwachsene und Menschen mit Atemwegserkrankungen dazu, während der geschäftigen Pfingstsaison auf Mobilität, sicheres Reisen und eine gute Sauerstoffversorgung zu achten.

Pfingsten, das in Deutschland am 24. Mai begangen wird, ist eine traditionelle Zeit für Familientreffen, kirchliche Veranstaltungen und regionale Reisen. Da immer mehr Senioren an Outdoor-Aktivitäten und Urlaubsreisen teilnehmen, betonen Gesundheitsexperten immer wieder, wie wichtig die Aufrechterhaltung einer stabilen Sauerstoffversorgung für Menschen mit COPD, chronischen Atemwegserkrankungen oder altersbedingter Abnahme der Lungenfunktion ist.

Während der aktivitätsreichen Urlaubszeit ist die Unterstützung der Atmung besonders wichtig, um Unabhängigkeit und Lebensqualität zu erhalten. Experten weisen darauf hin, dass der Zugang zu einer zuverlässigen Sauerstofftherapie Senioren dabei helfen kann, aktiv, sozial engagiert und selbstbewusst zu bleiben, während sie reisen oder längere Zeit im Freien verbringen.

Das wachsende Bewusstsein für die Gesundheit der Atemwege hat auch das Interesse an kompakten Lösungen zur Sauerstoffversorgung erhöht. Geräte wie ein tragbarer Sauerstoffkonzentrator oder ein mobiler Sauerstoffkonzentrator werden zunehmend von Personen genutzt, die auf Reisen und im Alltag flexibler sein wollen.

VARON, ein weltweiter Anbieter von Lösungen für die Beatmungsmedizin, hat im Vorfeld der Pfingstreisezeit in ganz Europa ein wachsendes Interesse an leiseren und reisefreundlicheren Sauerstoffversorgungsgeräten festgestellt. Das Modell VP-8G, ein tragbarer Sauerstoffkonzentrator, spiegelt den allgemeinen Trend in der Branche zu kompakter Gesundheitstechnologie wider, die die Mobilität unterstützt, ohne das tägliche Leben zu beeinträchtigen.

Der VARON VP-8G Sauerstoffkonzentrator verfügt über die Pulse-Flow-Technologie mit acht anpassbaren Einstellungen, eine Sauerstoffreinheit von 93 % ± 3 % und ein geringes Gewicht von 1,98 kg, das sich für Reisen und längeren Gebrauch eignet. Sein geräuscharmer Betrieb und das austauschbare Batteriesystem tragen auch der wachsenden Vorliebe aktiver Senioren für praktische, leicht zu wartende Geräte zur Unterstützung der Atmung Rechnung.

Gesundheitsexperten empfehlen, dass ältere Erwachsene, die eine Pfingstreise planen, sich vorher von medizinischem Fachpersonal beraten lassen, bei Aktivitäten im Freien ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und sicherstellen, dass sie bei Bedarf Zugang zu angemessener Atemunterstützung haben.

Mit dem Beginn eines der am meisten gefeierten Frühlingsfeste in Deutschland wächst das Bewusstsein für das Wohlbefinden der Atemwege und gesundes Altern ebenso wie die Nachfrage nach flexiblen Gesundheitslösungen, die Senioren dabei helfen, während der saisonalen Traditionen aktiv, verbunden und selbstbewusst zu bleiben.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen VARON-Website, wo Sie die gesamte Palette der Sauerstofflösungen entdecken können.

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