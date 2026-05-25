Avant la Pentecôte, VARON met en avant le bien-être respiratoire et le vieillissement actif en Allemagne

LONDRES et BERLIN, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alors que VARON souligne l'importance du bien-être respiratoire pendant les prochaines vacances de Pentecôte en Allemagne, les intervenants des soins de santé encouragent les personnes âgées et les personnes souffrant de troubles respiratoires à accorder la priorité à leur mobilité, à la sécurité de leurs déplacements et à la qualité de leur oxygénation pendant la saison chargée de la Pentecôte.

La Pentecôte, célébrée le 24 mai en Allemagne, est une période traditionnelle de rassemblements familiaux, d'événements religieux et de déplacements régionaux. Comme de plus en plus de personnes âgées participent à des activités de plein air et à des voyages d'agrément, les professionnels de santé insistent sur l'importance de maintenir des niveaux d'oxygène stables pour les personnes souffrant de BPCO, de maladies respiratoires chroniques ou d'un déclin de la fonction pulmonaire lié à l'âge.

Pendant les périodes de vacances, souvent marquées par une forte activité, l'assistance respiratoire devient capitale pour maintenir l'indépendance et la qualité de vie. Les experts notent que l'accès à une oxygénothérapie fiable peut aider les personnes âgées à rester actives, confiantes et à participer à la vie sociale lorsqu'elles voyagent ou passent beaucoup de temps à l'extérieur.

La sensibilisation croissante à la santé respiratoire a également accru l'intérêt pour les solutions compactes d'assistance à l'oxygénation. Des appareils tels que le concentrateur d'oxygène portable ou le concentrateur d'oxygène mobile sont de plus en plus utilisés par les personnes qui recherchent une plus grande souplesse lors de leurs déplacements et de leurs activités quotidiennes.

En amont de la saison des voyages ouverte par la Pentecôte, VARON, fournisseur mondial de solutions de soins respiratoires, a constaté dans toute l'Europe un intérêt croissant pour des dispositifs d'assistance à l'oxygénation plus silencieux et plus faciles à transporter. Son modèle de concentrateur d'oxygène portable VP-8G reflète la tendance générale du secteur vers une technologie de soins de santé compacte qui favorise la mobilité sans perturber la vie quotidienne.

Affichant un poids de seulement 1,98 kg, tout à fait adapté aux déplacements et à une utilisation prolongée, le concentrateur d'oxygène VP-8G de VARON est doté d'une technologie de débit pulsé à huit niveaux de réglage et fournit une pureté d'oxygène de 93 % ± 3 %. Son fonctionnement silencieux et son système de batterie remplaçable répondent en outre à la préférence de plus en plus manifeste des personnes âgées actives pour des appareils d'assistance respiratoire pratiques et faciles à entretenir.

Les spécialistes de la santé recommandent aux personnes âgées qui prévoient de voyager à l'occasion de la Pentecôte de consulter au préalable des professionnels des soins de santé, de s'hydrater pendant les activités de plein air et de s'assurer qu'elles ont accès à une assistance respiratoire appropriée en cas de besoin.

Alors que l'Allemagne aborde l'une de ses périodes de vacances les plus respectées au printemps, la sensibilisation au bien-être respiratoire et au vieillissement en bonne santé continue de progresser, de même que la demande de solutions de santé modulables qui permettent aux personnes âgées de participer aux traditions saisonnières et de maintenir le lien social en restant actives et confiantes.

Pour obtenir plus d'informations et découvrir la gamme complète de solutions d'oxygène, veuillez consulter le site internet officiel de VARON.

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