Virtual Science AI führt die erste KI-Lösung für medizinische Kongresse in der Life-Science-Branche ein, die Konversationsintelligenz in Echtzeit ermöglicht

LONDON, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Virtual Science AI gibt die Einführung von Medical Congress AI bekannt, einer dialogorientierten KI-Lösung, die Erkenntnisse aus Gesprächen auf medizinischen Kongressen erfasst und analysiert – eine Neuheit in der Branche. Medical Congress AI wurde bereits erfolgreich bei bedeutenden Kongressveranstaltungen führender Life-Science-Unternehmen eingesetzt und erhielt positive Rückmeldungen.

Erster Anbieter in der Life-Science-Branche, der Echtzeit-Informationen zu wichtigen Trends, Themen und Fragestellungen liefert, die sich aus den Interaktionen auf medizinischen Kongressen ergeben

Entwickelt für eine besonders benutzerfreundliche Erfahrung und aussagekräftigere Erkenntnisse aus Events

Bietet tiefgreifende integrierte Informationen durch die Verknüpfung von Echtzeit-Einblicken aus Kongressen mit vorhandenen Unternehmensdaten

Medical Congress AI ist eine Produkterweiterung, die auf dem Erfolg der Medical Intelligence Platform von Virtual Science AI aufbaut, einer Lösung, die von führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen eingesetzt wird.

Bis jetzt war die Erfassung von Erkenntnissen aus medizinischen Kongressen langsam, manuell und teuer. Die an den Veranstaltungen teilnehmenden Kollegen aus dem Bereich Life Sciences wurden gebeten, Formulare auf Laptops auszufüllen, wo immer sie Platz finden. Das bedeutet in der Regel, dass man ins Hotel zurückkehrt und lange arbeitet, um die Ergebnisse zu erfassen. Oftmals gehen die Erkenntnisse im laufenden Prozess verloren. Die Formulare werden anschließend zur Zusammenstellung und Analyse an eine medizinische Agentur weitergeleitet – ein kostspieliges Unterfangen.

Mit Virtual Science AI können Teams nun vor Ort, während wissenschaftlicher Austauschgespräche und Interaktionen oder nach Gesprächen Erkenntnisse konform erfassen.

Tom Hughes, Geschäftsführer von Virtual Science AI, erklärte:

„Medizinische Kongresse sind ein wichtiger Ort für Life-Science-Teams, um mit Ärzten und der Patientengemeinschaft in Kontakt zu treten und wissenschaftliche Innovationen voranzutreiben, die das Leben der Patienten verbessern. Allerdings gehen bahnbrechende Erkenntnisse aus Ereignissen häufig verloren und erreichen nicht die Personen, die diese Informationen nutzen könnten. Die Medical Congress AI-Lösung von Virtual Science AI bietet hierfür eine Lösung. Ganz gleich, ob es sich um eine internationale, regionale oder lokale Veranstaltung handelt, lassen sich Ergebnisse mühelos erfassen und noch am selben Tag an Personen weiterleiten, die diese für den wissenschaftlichen Fortschritt nutzen können."

Geraldine Reilly, Leiterin der Kundenbetreuung bei Virtual Science AI, erklärte:

„Ich bin seit über 20 Jahren in der Life-Science-Branche tätig und habe die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, sich am Ende eines anstrengenden Konferenztages an alle aufschlussreichen Gespräche mit Meinungsführern zu erinnern. Oft konzentriert man sich dabei auf das, was für das Unternehmen wichtig ist, und übersieht dabei wichtige Informationen, die für die Kunden von Bedeutung sind. Unsere Kongress-Intelligenz-Lösung ist wirklich ein Wendepunkt: Sie erfasst wichtige Erkenntnisse während der Veranstaltung und liefert Echtzeit-Informationen während und nach der Veranstaltung."

Für weitere Informationen über die Intelligenzlösungen von Virtual Science AI besuchen Sie bitte: www.virtualscienceai.com .

Informationen zu Virtual Science AI

Virtual Science AI ist ein globaler Anbieter von unternehmensweiten Beratungsgremien, integrierter medizinischer Intelligenz, Social-Media-Intelligenz und Kongress-Intelligenz-Lösungen. Die proprietären medizinischen Informationsplattform-Lösungen von Virtual Science AI wandeln komplexe wissenschaftliche Daten in verwertbare Informationen um und ermöglichen es Life-Science-Teams, schnelle und effektive Veränderungen in großem Maßstab voranzutreiben.

Virtual Science AI hat seinen Hauptsitz in London und ist in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika tätig. Das Unternehmen bietet innovative Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für den Life-Science- und Gesundheitssektor an. Das Unternehmen arbeitet mit den meisten der 20 führenden Pharmaunternehmen und zahlreichen Biotechnologieunternehmen zusammen. Die proprietären medizinischen Informationsplattform-Lösungen von Virtual Science AI wandeln komplexe wissenschaftliche Daten in verwertbare Informationen um und ermöglichen es Life-Science-Teams, Behandlungen schneller für Patienten auf der ganzen Welt verfügbar zu machen.

