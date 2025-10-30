VON FLAVOUR ZU FRAGRANCE: Julian Daynov und Vuse präsentieren das SIGNS OF YOU Fragrance Kit - Duft-Layering als Statement für Individualität

BERLIN, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Wenn Design, Duft und Persönlichkeit aufeinandertreffen, entsteht etwas Außergewöhnliches. Mit dem SIGNS OF YOU Fragrance Kit – JULIAN DAYNOV X VUSE vereinen der Fashion-Experte und Creative Director Julian Daynov und Vuse eine gemeinsame innovative Vision: ein innovatives Statement, das die Kunst des Duft-Layerings neu interpretiert. Das Ergebnis ist ein olfaktorisches Erlebnis, das Individualität feiert – wandelbar, inspirierend und mit einer klaren Botschaft: Jeder Duft erzählt eine ganz persönliche Geschichte.

VON FLAVOUR ZU FRAGRANCE: Julian Daynov und Vuse

Ein Duft mit Charakter – inspiriert von Vuse Ultra und dem Flavour Portfolio

Im Mittelpunkt steht der Hero Scent „SIGNS OF YOU": ein moderner Molekularduft, der sich auf der Haut einzigartig entfaltet und die Vielschichtigkeit der Charaktere widerspiegelt. Entwickelt von Julian Daynov, bildet er das Herzstück der Kollektion und eröffnet unzählige Kombinationsmöglichkeiten mit drei ergänzenden Layering-Düften – inspiriert von verschiedenen Vuse-Flavourn: Morning Blade (inspiriert von dem Vuse Ultra Flavour Lemon & Lime), Vivid Aura (in Anlehnung an Mango Calamansi) und Cosmic Dust (eine Hommage an Creamy Tobacco). So entsteht ein Duft-Erlebnis, das sich flexibel an Stimmung und Moment anpasst und die Verbindung zwischen Flavour, Erinnerung und Selbstausdruck erlebbar macht.

„Ich wollte eine Duftkollektion kreieren, der nicht nur getragen, sondern gelebt wird", erklärt Julian Daynov. „Das Layering-Konzept funktioniert wie ein persönlicher Mood Editor. Wir entscheiden selbst, welche Facette unserer Persönlichkeit heute im Vordergrund steht." Genau diese Idee spiegelt die Werte von Vuse Ultra wider – dem neuesten und innovativsten Produkt von Vuse, das für Präzision, Innovation und maximale Personalisierbarkeit steht.

Handwerk trifft Innovation

Für die Umsetzung dieses außergewöhnlichen Duftprojekts arbeitete Vuse mit Mäurer & Wirtz, Deutschlands größtem Dufthersteller, zusammen. Die Expertise des Traditionshauses garantiert, dass jede Nuance präzise ausgearbeitet ist und Kreativität mit höchster Qualität verschmilzt.

Eine Eindrucksvolle Premiere

Der Abend in der Berliner Circle Culture Gallery war weit mehr als eine klassische Produktvorstellung – sie wurde zu einem multisensorischen Erlebnis. In der klar designten Location traf minimalistisches Ambiente auf emotionale Inszenierung. Die Gäste waren eingeladen, die Düfte zu kombinieren, eigene Kreationen zu entwickeln und so ihren ganz persönlichen „SIGNS OF YOU"-Moment zu entdecken. Musik, Licht und kulinarische Details rundeten das Konzept ab und machten den Abend zu einer Hommage an Individualität und Ausdruckskraft.

Exklusiv und einzigartig

„Mit SIGNS OF YOU zeigen wir, wie sich Personalisierung auf neue Weise erlebbar machen lässt", sagt Nora Heitmann, Consumer Experience PR & Social Media Manager bei BAT. „Vuse Ultra steht für Premiumqualität und ein einzigartiges Flavour Portfolio. Und genau das spiegelt sich in diesem Duftkonzept wider." Das ist bereits die zweite Zusammenarbeit mit Julian Daynov: „Julian ist ein Visionär, immer am Puls der Zeit und schafft mit seiner kreativen Denkweise die ideale Basis für Innovation."

„Gerade bei Cosmic Dust, der an den natürlichen Duft von Tabak erinnert, war es uns besonders wichtig, die perfekte Balance zwischen der Wärme und der natürlichen Tiefe von getrocknetem Tabak zu finden", ergänzt Max Niesner – Senior Category Manager Vuse. „Nur so entsteht ein Duft, der sowohl vertraut als auch überraschend modern wirkt und die Sinne auf eine ganz neue Ebene hebt. Gemeinsam mit Julian und Mäurer & Wirtz ist uns das gelungen – für mich der eindrucksvollste Duft des Fragrance Kits."

Das SIGNS OF YOU Fragrance Kit ist ab dem 6. November 2025 exklusiv über Vuse.com und ausgewählten Partnern erhältlich.

Über Vuse

Vuse steht für Premium Design und innovative Flavour-Erlebnisse mit jedem Zug. Kein Tabak, keine Asche, kein Rauchgeruch[1] – Vuse ist die führende globale Vaping-Marke[2] und seit 2016 Bestandteil des BAT Germany Portfolios. Mehr unter vuse.com.

1. Vuse Go 700, 800, 1000 & Vuse Go Reload sowie Vuse Ultra in Verbindung mit Vuse Pods erhitzen ein e-Liquid, anstatt Tabak zu verbrennen. Es wird Dampf erzeugt, dabei entstehen weniger Geruch, keine Asche und kein Tabakteer. Diese Produkte sind nicht risikofrei und enthalten Nikotin, eine abhängig machende Substanz.

2. Basierend auf dem Vuse geschätzten Marktanteil (Wertanteil) von Vapour Pods und vorgefüllten Geräten abgeleitet von der unverbindlichen Preisempfehlung im gemessenen Einzelhandel (d.h. dem Gesamtwert der Kategorie E-Zigarette im Einzelhandelsumsatz) in den Hauptmärkten für Vapour: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Polen und Spanien (Stand Dezember 2024).

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2809284/Vuse_Julian_Daynov.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2809283/Vuse_Logo.jpg