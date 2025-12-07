Vuse Ultra und McLaren Racing feiern F1-Triumph mit exklusiver Limited Edition: Innovation trifft Motorsport-Exzellenz

HAMBURG, Deutschland, 7. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Wenn zwei Marken, die für Präzision, Performance und Design stehen, ihre Kräfte bündeln, entsteht etwas Außergewöhnliches: Mit der limitierten Vuse Ultra x McLaren F1 Team Limited Edition (LEP) feiern Vuse – die weltweit führende Vaping-Marke¹ – und McLaren Racing, das siegreiche Team der Formel-1-Saison 2025, den Höhepunkt einer Partnerschaft, die Technologie und Stil auf einzigartige Weise vereint – getreu dem gemeinsamen Credo: „Extraordinary is rare".

Design trifft Präzision

Inspiriert von der Ästhetik und Perfektion der Formel 1 kombiniert die Vuse Ultra x McLaren LEP kraftvolles Design mit höchster Funktionalität. Das Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, die transparente Rückseite und Akzente in McLarens ikonischem „Racing Papaya" verleihen dem Device eine unverwechselbare Optik. Jede Linie spiegelt die gemeinsame Philosophie wider: technologische Exzellenz, handwerkliche Präzision und kompromissloser Stil.

Auch technisch setzt die Limited Edition neue Maßstäbe: Zwei austauschbare Akkus in Papaya-Optik liefern doppelte Power, während das ClearView Display und die MyVuse App im McLaren-Design volle Kontrolle über das Vaping-Erlebnis ermöglichen. Dank kabellosem Schnellladen ist das Device in nur 35 Minuten von 0 auf 100 Prozent geladen – ein Zusammenspiel aus Leistung, Komfort und Effizienz, das den Premium-Anspruch von Vuse Ultra unterstreicht.

Eine Partnerschaft der Sieger

„Wie McLaren jedes F1-Auto auf den Fahrer zuschneidet, gibt Vuse Ultra den Konsumenten die Freiheit, ihr Vaping-Erlebnis über die App und Cloud Control ganz nach eigenen Vorlieben zu gestalten", erklärt Maximilian Niesner, Senior Category Manager bei BAT. „Die Limited Edition ist Ausdruck einer Partnerschaft, die Innovation und Design-Exzellenz vereint – mit dem Anspruch, Grenzen immer wieder neu zu definieren. Die McLaren Ultra LEP steht für alles, wofür Vuse Ultra steht: Fortschritt, Design und das Streben nach Perfektion."

Der Launch am Tag des Formel-1-Finales unterstreicht die emotionale Verbindung zwischen beiden Marken: Während McLaren den Weltmeistertitel feiert, startet Vuse in eine neue Ära technologischer und gestalterischer Spitzenleistung. Gemeinsam setzen Vuse und McLaren ein starkes Zeichen für Vision, Designkompetenz und Lifestyle-Innovation. Die Limited Edition steht sinnbildlich für eine Zeit, in der Performance und Stil verschmelzen – und beweist, dass wahre Exklusivität selten, mutig und außergewöhnlich ist.

Preis und Verfügbarkeit

Die Vuse Ultra x McLaren F1 Team Limited Edition ist ab heute, dem 7. Dezember 2025, in ausgewählten Märkten weltweit sowie online unter www.vuse.com erhältlich. Die Auflage ist streng limitiert, jede davon mit individuellem Seriencode – ein echtes Sammlerstück für alle, die das Außergewöhnliche suchen. Der unverbindliche Verkaufspreis beträgt 99,00 €.

Über Vuse

Vuse steht für Premium Design und innovative Flavour-Erlebnisse mit jedem Zug. Kein Tabak, keine Asche, kein Rauchgeruch² – Vuse ist die führende globale Vaping-Marke¹ und seit 2016 Bestandteil des BAT Germany Portfolios. Mehr unter vuse.com

¹ Basierend auf dem Vuse geschätzten Marktanteil (Wertanteil) von Vapour Pods und vorgefüllten Geräten abgeleitet von der unverbindlichen Preisempfehlung im gemessenen Einzelhandel (d.h. dem Gesamtwert der Kategorie E-Zigarette im Einzelhandelsumsatz) in den Hauptmärkten für Vapour: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Polen und Spanien (Stand Dezember 2024).

² Vuse Go 1000 & Vuse Go Reload sowie Vuse Ultra in Verbindung mit Vuse Pods erhitzen ein e-Liquid, anstatt Tabak zu verbrennen. Es wird Dampf erzeugt, dabei entstehen weniger Geruch, keine Asche und kein Tabakteer. Diese Produkte sind nicht risikofrei und enthalten Nikotin, eine abhängig machende Substanz.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2839430/Vuse_McLaren.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2809283/5658023/Vuse_Logo.jpg