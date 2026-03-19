Von Offshore-Windkraft zu Elektrofahrzeugen: Wie ein vietnamesischer Wirtschaftsverbund die nächste Generation grüner Städte in Europa antreibt

PARIS, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Europa steht vor einer Energieversorgungskrise und starken Preisschwankungen. Die Ölpreise steigen und die Transportkosten nehmen zu, was die Fragilität globaler Lieferketten deutlich macht.

Doch tausende Kilometer entfernt, an der Südküste Vietnams, entsteht ein Großprojekt, das Unsicherheiten beseitigt und eine zuverlässige Versorgung mit erneuerbarer Energie gewährleistet.

VinFast Smart City

Dessen Entwickler Vinhomes gehört zum selben Unternehmensökosystem wie VinFast, ein vietnamesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, der kürzlich in diverse europäische Märkte expandiert hat.

Beide sind Teil der Strategie von Vingroup, ein nachhaltiges Ökosystem aufzubauen, in dem erneuerbare Energien, intelligente Städte und Elektromobilität zusammenwirken.

Eine neue Vision aus dem Meer

Im April 2025 begann der Bau von Vinhomes Green Paradise in Can Gio bei Ho-Chi-Minh-Stadt.

Das Projekt erstreckt sich über etwa 2.870 Hektar und wird als Stadt der nächsten Generation konzipiert, basierend auf ESG-Prinzipien sowie zusätzlicher Klimaanpassung und Naturregeneration.

Das Besondere ist das Energiemodell: Die Stadt soll hauptsächlich durch erneuerbare Energien betrieben werden, wobei Offshore-Windkraft die Hauptquelle darstellt.

Windturbinen werden drei bis 14 Kilometer vor der Küste installiert, um maximale Effizienz bei minimalen Umweltauswirkungen zu gewährleisten.

Mit erfolgreicher Umsetzung könnte das Projekt eine der wenigen Städte in Asien sein, die überwiegend mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

Ein groß angelegtes Energiespeichersystem sorgt zusätzlich für Stabilität.

Ein regeneratives Stadtmodell

Die Stadt wird nach einem regenerativen Modell entwickelt, bei dem Wasser-, Material- und Energiesysteme in geschlossenen Kreisläufen funktionieren.

Abfall wird reduziert, Ressourcen werden recycelt und Emissionen gesenkt.

KI- und IoT-Technologien ermöglichen eine Echtzeitüberwachung und Optimierung.

Elektromobilität im Fokus

Der Verkehr ist einer der größten Emissionsverursacher. Daher wird der gesamte Verkehr in der Stadt elektrifiziert sein – einschließlich Busse, Taxis und Fahrräder.

VinFast spielt dabei eine zentrale Rolle. In Europa wurden bereits die Modelle VF 6 und VF 8 eingeführt. Zusätzlich werden die Elektrobusse EB 8 und EB 12 vorgestellt.

Der EB 12 verfügt über UNECE- und CE-Zertifizierungen und erfüllt damit europäische Standards.

Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung elektrifizierter öffentlicher Verkehr.

Zusammen zeigen diese Entwicklungen ein integriertes Modell aus erneuerbarer Energie, intelligenter Stadtplanung und Elektromobilität.

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