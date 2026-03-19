De l'éolien offshore aux véhicules électriques : comment un écosystème vietnamien alimente la prochaine génération de villes vertes en Europe

PARIS, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'Europe fait face à une crise d'approvisionnement énergétique et à une forte volatilité des prix. Les prix du pétrole augmentent et les coûts de transport explosent, rappelant au monde la fragilité des chaînes d'approvisionnement énergétique mondiales.

Cependant, à des milliers de kilomètres du Golfe, sur la côte sud du Vietnam, un projet colossal prend forme, éliminant l'incertitude et offrant une garantie d'énergie renouvelable à sa population.

VinFast Smart City

Le promoteur du projet, Vinhomes, appartient au même groupe que VinFast, le constructeur vietnamien de véhicules électriques qui a récemment pénétré plusieurs marchés européens avec ses SUV entièrement électriques. Il estime que son projet domestique innovant de neutralité carbone a le potentiel de façonner l'évolution des villes européennes.

Les deux entreprises font partie de la stratégie globale de Vingroup visant à construire un écosystème durable, dans lequel les énergies renouvelables, les villes intelligentes et la mobilité électrique se renforcent mutuellement. En ce sens, la ville côtière en développement dans le sud du Vietnam peut être considérée comme un laboratoire vivant pour une mobilité propre et un avenir urbain à faibles émissions de carbone que les villes européennes cherchent également à atteindre.

Une nouvelle vision émergeant de la mer

En avril 2025, a été lancée la construction de Vinhomes Green Paradise un projet de développement urbain touristique côtier situé à Can Gio, à la porte sud de Hô Chi Minh-Ville. S'étendant sur environ 2 870 hectares, le projet est conçu comme une ville de nouvelle génération, basée dès le départ sur les principes ESG, (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) tout en ajoutant deux piliers supplémentaires : la régénération de la nature et le renforcement de la résilience climatique.

Ce qui rend ce projet particulièrement remarquable, c'est son modèle énergétique.

Plutôt que de dépendre principalement de sources d'énergie conventionnelles, la ville est conçue pour fonctionner en grande partie grâce aux énergies renouvelables, l'éolien offshore constituant la colonne vertébrale de son approvisionnement en électricité.

Selon le plan directeur, des turbines éoliennes offshore seront installées entre 3 et 14 kilomètres de la côte, une distance soigneusement choisie pour maximiser la capture du vent tout en minimisant les impacts visuels et écologiques.

Si le projet est mené à bien, Vinhomes Green Paradise pourrait devenir l'un des rares grands projets d'urbanisme en Asie capable de fonctionner principalement à partir d'énergies renouvelables, se rapprochant de l'objectif de neutralité carbone.

Cependant, l'énergie éolienne seule ne garantit pas la fiabilité. Pour y remédier, le projet intégrera un système de stockage à grande échelle, permettant de stocker l'électricité produite et de la redistribuer selon les besoins.

Un modèle de ville régénérative

L'énergie n'est qu'un élément du puzzle. Vinhomes Green Paradise est également conçu selon un modèle de « ville régénérative », où l'eau, les matériaux et l'énergie fonctionnent en boucle fermée. Les déchets sont minimisés, les émissions de carbone réduites et les ressources continuellement recyclées.

Des technologies avancées d'intelligence artificielle et d'Internet des Objets seront intégrées dans toute l'infrastructure urbaine, permettant un suivi en temps réel et une optimisation de l'énergie, du trafic et des services publics.

En pratique, cela signifie une ville capable d'apprendre et de s'adapter en permanence.

Le rôle de la mobilité électrique

Le transport reste l'un des principaux contributeurs aux émissions urbaines. Vinhomes Green Paradise prévoit d'y répondre directement : tous les transports dans la ville seront entièrement électrifiés.

Cela inclut les bus, taxis, vélos électriques et véhicules municipaux. C'est ici que l'écosystème Vingroup entre en jeu.

VinFast, en pleine expansion mondiale, est bien positionné pour soutenir un système de mobilité entièrement électrique.

En Europe, VinFast a introduit deux modèles principaux : le VF 6 et le VF 8.

En parallèle des véhicules particuliers, VinFast présentera également deux modèles de bus électriques : EB 8 et EB 12.

Le EB 12 a déjà obtenu les certifications UNECE et CE, garantissant sa conformité aux normes européennes.

Cela marque une étape importante dans le développement du secteur des transports publics électriques.

Pris séparément, ces développements peuvent sembler distincts. Mais ensemble, ils illustrent une approche intégrée combinant énergie renouvelable, urbanisme intelligent et transport électrifié.

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