VxLabs bringt ThreatZ auf den Markt, eine KI-gestützte Plattform für Cybersicherheit und Compliance im Automobilbereich für ISO/SAE 21434 und UNECE R155

VxLabs GmbH

21 Okt, 2025, 11:00 GMT

Start-up-Unternehmen nutzt KI-Innovationen, um die Cybersicherheit für vernetzte Fahrzeuge und Lieferketten zu verbessern

ANN ARBOR, Michigan, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- VxLabs - zum Schutz von Innovation und zur Sicherung der Mobilität - stellt ThreatZ vor, eine Cybersicherheitsmanagement- und Compliance-Plattform der nächsten Generation, die mithilfe von KI Sicherheitsteams in der Automobilbranche dabei unterstützt, schnell, effizient und konsistent zu handeln, um vernetzte, autonome und softwaredefinierte Fahrzeuge in einer sich rasch verändernden Bedrohungslandschaft zu schützen. 

ThreatZ vereint fragmentierte Tools zu einer KI-gestützten, SDV-fähigen Plattform, die Unternehmen über den gesamten Lebenszyklus hinweg kontinuierlich auditfähig hält. Es optimiert das dynamische Risikomanagement und die Validierung in CI/CD-Prozessen und passt sich an Live-Sicherheitsereignisse und neu auftretende Schwachstellen an, die in Flotten und Open-Source-Ökosystemen beobachtet werden. Ein KI-Wissensgraph bietet einen „lebendigen" Überblick über Risiken und Abhängigkeiten in der Architektur und Lieferkette, zeigt Vorschläge und Risikowarnungen an und gibt Cybersicherheitsexperten und Richtlinienmanagern die Kontrolle darüber, was wann zu implementieren ist.

„Kunden haben selten nur eine ECU oder ein Projekt – sie haben Plattformstrategien und Familien von ECU-Varianten", sagte Mostafa Elkoumy, CEO von VxLabs. „ThreatZ hilft ihnen dabei, organisatorisches Wissen und eine wiederverwendbare Bibliothek digitaler Assets aufzubauen – Sicherheitskataloge, Testfälle und Compliance-Artefakte –, die eng mit der Rückverfolgbarkeit von Anforderungen und dem Nachweis der Compliance verbunden sind."

ThreatZ wird als sicheres AWS-SaaS-Abonnement bereitgestellt und bietet offene APIs für die nahtlose Integration mit Entwicklungs- und Testtools von Drittanbietern sowie mit Softwareanbietern und internen Umgebungen von OEMs und Tier-1-Automobilzulieferern. (z. B. ALM, CI/CD, SBOM, MBD, Shift-Left MiL/SiL/HiL…usw.). Von der System- und Bedrohungsmodellierung bis hin zu dynamischen Risikobewertungen und Risikobehandlungen und -zielen verbindet die Plattform die Validierungs- und Testabdeckungsergebnisse wieder mit den Anforderungen und der Versionskontrolle der Stückliste (BOM).

Verfügbarkeit & Call-to-Action
ThreatZ ist ab sofort als AWS-Abonnementdienst verfügbar.

  1.  Demo-Video ansehenHier klicken
  2.  Live-Demo anfordernHier klicken
  3. Aktivieren Sie die kostenlose TestlizenzHier klicken

Informationen zur VxLabs GmbH
VxLabs ist ein Start-up-Unternehmen für Cybersicherheit im Automobilbereich und eingebettete Softwaredienstleistungen mit Hauptsitz in Regensburg, Deutschland, und Niederlassungen in Nordamerika. Gegründet 2022. Weitere Informationen finden Sie unter www.vxlabs.de.

Kunden-, Partner- und Medienkontakt

Nordamerika:            
Kontakt: Rex R. Struble
Telefon: 734-645-1596                               
E-Mail: [email protected]

Übrige Welt:
Kontakt: Mostafa Elkoumy
Telefon: +49-941-4629-7560
E-Mail: [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=vv-xUrwnpYU 
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2798502/VxLabs__Logo.jpg 

