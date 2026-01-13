WeatherPromise schließt überzeichnete Serie-A-Runde unter Führung von Maveron ab

12,8 Millionen Dollar in Neues Kapital wird die Produktentwicklung beschleunigen, strategische Partnerschaften ausbauen und die WeatherPromise-Plattform in allen Verbraucherkategorien erweitern

NEW YORK, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- WeatherPromise , das Technologieunternehmen, das die Nachfrage für Reise-, Veranstaltungs- und Freizeitunternehmen steigert und die Art und Weise, wie Verbraucher über das Wetter denken, neu definiert, gab heute den Abschluss seiner Serie-A-Finanzierung in Höhe von 12,8 Millionen US-Dollar bekannt, womit sich die Gesamtinvestitionen in das Unternehmen auf mehr als 22 Millionen US-Dollar belaufen.

Die Runde wurde angeführt von Maveron , der auf Verbraucher ausgerichteten Risikokapitalgesellschaft, die von Howard Schultz, dem emeritierten Vorsitzenden von Starbucks, und Dan Levitan mitbegründet wurde. 1Sharpe , Lerer Hippeau , Clocktower Ventures , Commerce Ventures , MS Transverse , Start Ventures , 1Flourish und Mark Okerstrom, ehemaliger CEO der Expedia Group, haben sich an der Runde beteiligt.

WeatherPromise ist der führende Anbieter von Wettergarantien, der Verbrauchern die Kosten für ihre Reise erstattet, wenn das Wetter schlechter ist als versprochen. Führende Reiseunternehmen wie Marriott, Expedia, JetBlue, Invia und HomeToGo vertrauen bereits auf WeatherPromise, um die Kundennachfrage zu steigern, indem sie den Gästen das Vertrauen geben, das ganze Jahr über zu buchen. Im Jahr 2025 garantierte WeatherPromise das Wetter für Reisen in 95 Länder auf sechs Kontinenten.

WeatherPromise ist für Reise- und Veranstaltungsunternehmen unverzichtbar geworden und verändert die Art und Weise, wie die Welt Reisen, Konzerte, Sportveranstaltungen, Golf und andere Outdoor-Aktivitäten plant, bucht und erlebt.

Durch seine proprietäre KI-Engine bietet WeatherPromise maßgeschneiderte und personalisierte Angebote für jede einzelne Veranstaltung oder Reise und erstattet automatisch den Kaufpreis, wenn das Wetter nicht so ist, wie es versprochen wurde.

"Das Wetter ist der wichtigste Faktor, der bestimmt, wann und wohin wir reisen. Wir alle erinnern uns an einen Urlaub, ein Konzert oder ein Spiel, bei dem der Regen unsere Pläne durchkreuzte. Deshalb haben wir einen Weg gefunden, diese Angst zu beseitigen, Buchungen voranzutreiben und die Art und Weise, wie wir über unseren Urlaub und unsere Aktivitäten denken, neu zu definieren", sagte Daniel Price, Mitbegründer von WeatherPromise.

Die Serie A von WeatherPromises war mehr als dreifach überzeichnet, was die starke Überzeugung der Investoren von der Mission, der Dynamik und den Marktchancen des Unternehmens widerspiegelt. Im Rahmen der Investition von Maveron wird Dan Levitan, Mitbegründer und General Partner von Maveron, dem Vorstand des Unternehmens beitreten.

"WeatherPromise löst ein Problem, das fast alle Verbrauchererfahrungen berührt, aber seit Jahrzehnten grundlegend gestört ist", sagte Levitan. "Das Team hat eine elegante, verbraucherorientierte Lösung entwickelt, die das Potenzial hat, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen ihre wichtigsten Reiseerlebnisse planen, kaufen und schützen. Wir freuen uns, mit WeatherPromise zusammenzuarbeiten und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen."

Das neue Kapital wird verwendet, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, strategische Partnerschaften auszubauen und die Plattform von WeatherPromise zu skalieren, um die wachsende Nachfrage in wichtigen Verbraucherkategorien zu befriedigen.

"Diese Serie A positioniert uns für langfristiges Wachstum. Dank des Vertrauens unserer Investoren in unsere Vision und unser Team sind wir nun in der Lage, WeatherPromise Millionen von Reisenden auf der ganzen Welt anzubieten", sagt David Klemm, Mitbegründer von WeatherPromise.

Über WeatherPromise

WeatherPromise garantiert das Wetter für den Urlaub sowie für Aktivitäten, Erlebnisse und Veranstaltungen im Freien. Das Unternehmen gibt jedem das Vertrauen, ohne Angst vor dem Wetter zu reisen. Mit einem globalen Team und Niederlassungen in den USA und Deutschland arbeitet WeatherPromise mit den weltweit führenden Reise- und Erlebnisanbietern zusammen, um mehr Reiseziele, mehr Jahreszeiten und mehr Möglichkeiten für seine Partner und deren Gäste zu erschließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherpromise.com .

Über Maveron

Maveron ist ein verbraucherorientiertes Risikokapitalunternehmen, das in Technologien investiert, die sich im Alltag der Verbraucher etablieren. Seit mehr als zwei Jahrzehnten und mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Milliarde Dollar wendet das Unternehmen eine tiefgreifende Studie des Verbraucherverhaltens an, um mit Überzeugung vor dem Konsens zu investieren. Zu den früheren Investitionen von Maveron gehören Lovevery, Pacaso, Allbirds, Rebel, Trupanion, Zulily und eBay. Weitere Informationen finden Sie unter www.maveron.com .

