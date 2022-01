Webinar über Wälder, Nachhaltigkeit und Papier: Kommunikation des Mehrwerts einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und der Verbindung zum Papier

LISSABON, Portugal, 18. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Das von The Navigator Company veranstaltete Webinar Discover Forests, Sustainability and Paper (Wälder, Nachhaltigkeit und Papier entdecken) findet am Mittwoch, den 2. Februar von 10:00-11:30 Uhr GMT / 11:00-12:30 Uhr MEZ statt und wird von Experten für Nachhaltigkeit und Marketing durchgeführt: