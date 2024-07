Windrose Consulting Group kündigt Ernennung von Jose Galan zum Partner an, um Wachstum als führendes Unternehmen für globale Preis- und Marktzugangsstrategien fortzusetzen

Jose verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Pharmaunternehmen bei einem breiten Spektrum von Preisgestaltungs- und Marktzugangsprojekten. Bevor er zu Windrose kam, war er Managing Principal bei IQVIA Value & Access Strategy in New York. Während seiner Zeit bei IQVIA war er für über 400 Beratungsaufträge in leitender Funktion verantwortlich. Darüber hinaus war Jose als Managing Director bei ClearView Healthcare Partners in New York und als Director bei Campbell Alliance tätig, wo er sein Fachwissen in den Bereichen Onkologie und sehr seltene Krankheiten vertiefte. Jose hat an der Columbia University in Zell-, Molekular-, Struktur- und Genetikwissenschaften promoviert.

Adam Foster, geschäftsführender Gesellschafter von Windrose Consulting Group, kommentierte die Ernennung:

„Wir freuen uns, Jose Galan in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung und sein fundiertes Fachwissen im Bereich der globalen Preisgestaltung und des Marktzugangs werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Fähigkeiten weiter ausbauen und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten. Die Ernennung ist ein Beweis für das Engagement von Windrose bei der Gewinnung von Spitzentalenten."

Jose Galan äußerte seine Begeisterung über seinen Eintritt in Windrose Consulting Group:

„Ich freue mich, zu Windrose Consulting Group zu stoßen. Die Ausrichtung des Unternehmens deckt sich perfekt mit meinen beruflichen Werten und Bestrebungen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gut etablierten, talentierten Team von Windrose, um wichtige Projekte zu leiten und hervorragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."

In seiner neuen Funktion wird sich Jose Galan darauf konzentrieren, sein Fachwissen zu nutzen, um das Angebot von Windrose zu erweitern und Windrose weiter als führendes Unternehmen im Bereich globaler Wert-, Preis- und Marktzugangsstrategien zu positionieren.

Informationen zu Windrose Consulting Group

Die 2015 gegründete Windrose Consulting Group ist ein privates, weltweit tätiges Strategieberatungsunternehmen, das sich auf Produkt- und Portfolioplanung, Wertschöpfung, Preisgestaltung und Marktzugang für Life-Science-Unternehmen konzentriert. Wir haben bisher an über 1.000 Produkten für 70 Krankheitsbereiche in 90 Ländern gearbeitet. Wir haben Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter windrosecg.com.

