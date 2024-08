Wir feiern das 4-jährige Jubiläum von Speediance: Revolutionierung der Fitnessbranche

NEW YORK, 5. August 2024 /PRNewswire/ -- Speediance, die innovative Fitnesstechnologie-Marke, feiert diesen Monat ihr 4-jähriges Jubiläum mit dem Thema Fortschritt. Unerbittlich. Speediance wurde 2020 gegründet und hat sich innerhalb von zwei Jahren von einem Motorprototyp zu dem Gym Monster entwickelt, das in zahlreichen Haushalten zu finden ist. Dieser Meilenstein ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens, die Fitnessbranche zu revolutionieren.

Eine Vision für digitale Fitness

Speediance 4th Anniversary

Der Weg von Speediance begann mit einer einfachen, aber wirkungsvollen Beobachtung: Während verschiedene Branchen von der Digitalisierung und intelligenten Technologien profitierten, stagnierte die Fitnessbranche und blieb von kaltem Stahl und Kunststoff dominiert. „Wir sind der Meinung, dass Fitnessbegeisterte ein besseres Erlebnis durch Digitalisierung und intelligente Technologie verdient haben. Aus dieser Überzeugung heraus haben wir uns mit ganzem Herzen auf dieses Projekt eingelassen", sagte der Geschäftsführer Tao.

Vom Konzept zur Realität

Das erste Produkt des Unternehmens, Gym Monster, war ein ehrgeiziges Projekt, sowohl im Hinblick auf das Design als auch auf die Funktionalität. Tao gibt zu: „Wir waren uns nicht sicher, ob die Nutzer das Angebot annehmen würden. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es genau das war, was sie brauchten."

Seit der offiziellen Markteinführung in den USA im zweiten Quartal 2022 hat Speediance kontinuierlich mit den Nutzern zusammengearbeitet und die Vision des Unternehmens weiterentwickelt und erforscht. Nachdem wir gesehen haben, wie unzählige Nutzerinnen und Nutzer erhebliche gesundheitliche Vorteile durch unser Produkt erfahren haben, sind wir sehr stolz darauf, eine treibende Kraft in dieser unaufhaltsamen Bewegung hin zu einem gesünderen Lebensstil zu sein. „Wir sind unserem Auftrag mehr denn je verpflichtet: Wir liefern die besten intelligenten Fitnessprodukte, die mit modernster Innovation hergestellt werden, um die unterschiedlichen Bedürfnisse jedes Einzelnen zu erfüllen und die Menschen zu inspirieren, ihr ungenutztes Potenzial zu entdecken", so William, COO von Speediance.

Engagement für Fitness und Innovation

Speediance hat sich auf einen herausfordernden, aber lohnenden Weg begeben und sich von einem Unternehmen für intelligente Fitnessgeräte für zu Hause zu einer Marke gewandelt, die sich mehr auf die Verbesserung des Wohlbefindens und der Lebensqualität der Nutzer konzentriert. „Unser Ziel ist es, uns in den Bereichen Hardware, Inhalte und multimodales KI-Coaching zu profilieren, verschiedene Fitnessprodukte für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse anzubieten und ein zusammenhängendes Ökosystem zu schaffen", erklärt Tao.

Speediance feiert sein vierjähriges Bestehen und hat sich weiterhin der Innovation verschrieben, um sicherzustellen, dass traditionelle Fitnessgeräte durch fortschrittliche Technologie zu einem integrierten Teil des täglichen Lebens werden.

Informationen zu Speediance

Speediance ist ein bahnbrechendes Fitnesstechnologie-Unternehmen, das sich der Revolutionierung des Fitnesserlebnisses verschrieben hat. Mit dem Fokus auf Innovation bietet das Unternehmen innovative Premium-Fitnesslösungen, die sich nahtlos in den Alltag einfügen und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer weltweit verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.speediance.com.

Medienkontakt:

Frank Han

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2475239/Speediance_4th_Anniversary.jpg