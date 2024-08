Célébration du 4e anniversaire de Speediance : Une révolution dans l'industrie du fitness

NEW YORK, 5 août 2024 /PRNewswire/ -- Speediance, la marque de technologie de fitness innovante, célèbre son 4e anniversaire ce mois-ci lors d'un événement sur le thème du progrès. Sans relâche. Fondée en 2020, Speediance est rapidement passée du développement d'un prototype de moteur à la commercialisation du Gym Monster, venu équiper d'innombrables foyers en deux ans. Cette étape témoigne de la volonté de l'entreprise de révolutionner le secteur du fitness.

Une vision pour le fitness digital

Speediance 4th Anniversary

L'aventure de Speediance a commencé par une observation aussi simple que percutante : alors que diverses industries profitaient des avantages du digital et des technologies intelligentes, le fitness végétait dans un univers d'acier froid et de plastique. « Nous pensons que les amateurs de fitness méritent une meilleure expérience grâce à la digitalisation et à la technologie intelligente. C'est avec cette conviction que nous nous sommes lancés à corps perdu dans cette aventure », explique son PDG, Tao.

Du concept à la réalité

Le premier produit de la société, Gym Monster, était un projet ambitieux, tant sur le plan de la conception que de la fonctionnalité. Tao admet : « Nous n'étions pas certains que les utilisateurs l'adopteraient. Heureusement, il s'est avéré que c'était exactement ce dont ils avaient besoin ».

Depuis son lancement officiel sur le marché américain au deuxième trimestre 2022, Speediance n'a cessé d'éveiller l'intérêt des utilisateurs en détaillant de manière répétée la vision de l'entreprise. « Face aux innombrables utilisateurs qui ont pu constater les bienfaits de notre produit sur leur santé, nous sommes extrêmement fiers d'être une force motrice dans ce mouvement irrépressible vers un mode de vie plus sain. Nous sommes plus que jamais engagés dans notre mission : Speediance a pour objectif de fournir les meilleurs produits de fitness intelligents, conçus avec une innovation de pointe, afin de répondre aux divers besoins de chaque individu et de les accompagner dans la découverte de leur potentiel inexploité », a déclaré William, directeur de l'exploitation de Speediance.

Un engagement envers le fitness et l'innovation

Speediance, petite entreprise de gymnastique intelligente pour la maison, s'est engagée dans un parcours difficile, mais gratifiant, pour devenir une marque axée sur l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie de l'utilisateur. « Nous tenons à exceller dans les domaines du matériel, du contenu et du coaching IA multimodal, en proposant divers produits de fitness pour répondre à tous les besoins des utilisateurs et en créant un écosystème cohérent », précise Tao.

Alors que Speediance fête son quatrième anniversaire, l'entreprise continue de se consacrer à l'innovation, en veillant à ce que les équipements de fitness traditionnels fassent partie intégrante de la vie quotidienne grâce à une technologie de pointe.

À propos de Speediance

Speediance est une entreprise pionnière dans le domaine de la technologie du fitness, qui s'est donné pour mission de révolutionner l'expérience du fitness. En mettant l'accent sur l'innovation, l'entreprise fournit des solutions de fitness de pointe qui s'intègrent parfaitement à la vie quotidienne et améliorent la santé et le bien-être des utilisateurs dans le monde entier.

